Begoña Vargas habla por primera vez de su ruptura con Óscar Casas

Todos los rumores apuntaba a que el noviazgo entre Óscar Casas y Begoña Vargas, una de las parejas más admiradas del panorama de estrellas juveniles de nuestro país, había llegado a su fin. Aunque hasta ahora ninguno de los dos se había pronunciado al respecto, ahora ha sido la actriz de la serie de Netflix Alta Mar quien ha hablado sobre la ruptura.

Ha sido en la gala de los Premios Platino donde Begoña Vargas ha respondido muy educadamente y sin entrar en detalles sobre cómo se encuentra sentimentalmente, confirmando que Óscar Casas y ella ya no son pareja. Relación que habría llegado a su fin el pasado mes de julio, aunque no trascendió hasta hace relativamente poco tiempo, cuando las especulaciones comenzaron a circular. Rumores que parecieron confirmarse cuando, hace unos días en el cumpleaños del hermano de Mario Casas, la actriz no compartió nada sobre el actor, ni le felicitó públicamente. Lo que hizo saltar todas las alarmas teniendo en cuenta lo activos que han sido siempre en sus perfiles, donde han llegado a protagonizar momentos virales en pareja como el famoso baile en una boda con el que recorrieron todas las tendencias del momento.

Tras más de dos años juntos, Begoña Vargas ha dicho que “Le desea lo mejor” al coprotagonista de Instinto y ha asegurado que ella “está muy bien”, con una gran sonrisa. Aunque no ha querido profundizar más en el tema, sí que ha explicado que ha sido una ruptura cordial y que no hay motivo para que haya rencores de por medio: “Han sido unos años muy bonitos, nos queremos mucho y ha acabado muy bien”, contestaba a la prensa sobre la alfombra roja, visiblemente nerviosa pero sonriente.

Sin hacer más hincapié en el tema, Begoña Vargas ha adelantado algunos de los próximos (y muchos) proyectos en los que la veremos próximamente: Las leyes de la frontera, Centauro (una nueva película de Netflix), la serie Bienvenidos a Edén y su aparición en la segunda temporada de Paraíso, la serie de Movistar+.

Blanca Suárez y su momento viral cuando le preguntan por Óscar Casas y Begoña Vargas

A quien también han preguntado recientemente por la ruptura de Óscar Casas y Begoña Vargas ha sido a Blanca Suárez, que ha compartido rodaje con quien fuera su “cuñado” durante algún tiempo en la serie Jaguar, uno de los últimos estrenos nacionales de Netflix. "¿Cómo está Óscar Casas en este momento? Que ha roto recientemente con Begoña...", le preguntaban a la actriz.

"Óscar Casas es tan buen actor que creo que deberíamos hablar de Jaguar y no de su vida personal", respondía Blanca Suárez demostrando con los gestos de su cara que no daba crédito a la situación. Sin embargo, la prensa insistió, diciendo que el hermano de Mario Casas "es muy buen niño" y que "se merece tener una buena mujer a su lado". Visiblemente cansada, Blanca Suárez terminó la conversación con un “zasca” que ha sido de lo más aplaudido en las redes sociales: "Sí, pero es muy buen actor y me apetece destacar eso de él sobre todo”.