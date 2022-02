Carlos Sobera a un invitado de ‘First Dates’: “Lo que has hecho es echarnos mierda encima con tu actitud”

El tiempo que lleva en emisión First Dates nos ha demostrado que en esto de las relaciones sociales y más cuando se busca el amor, puede ocurrir cualquier cosa. Pero lo que se ha encontrado Carlos Sobera ha sobrepasado límites.

Todo empezaba cuando llegaba Pedro, un aspirante a encontrar el amor al programa. Aunque podía llamar la atención su aspecto con esa larga melena y barba bicolor, lo cierto es que lo llamativo, en realidad, era su voz.

“Es una patología poco frecuente en los hombres. Se llama puberfonía o falsete mutacional y a mí me tocó la lotería porque es uno entre trescientos mil o cuatrocientos mil hombres y me tocó a mí, me podía haber tocado la bonoloto”, explicaba.

Sobera quiso saber si esta patología le había influido a la hora de encontrar el amor y de relacionarse. “Sí, claro, sí afecta, pero encuentra uno sus recursos para estar con personas y no tener problemas de sociabilidad”, confesaba.

“¿Qué estás buscando esta noche en First Dates? ¿Buscas chico, chica?”, seguía preguntando el presentador. “No me considero bisexual, pero si me enamoro y me gusta una persona, puedo estar con un chico o una chica”, contestaba.

La pillada

Es entonces cuando Carlos le ha mostrado un vídeo en la Tablet en el que podíamos verle a él en First Dates con otras identidades y aspectos físicos. “Estaba esperando este momento”, confesaba, “aunque me veas sonriendo no te estoy vacilando Carlos”.

El presentador le pedía que explicase quién era realmente. Acabó confesando que en realidad se llamaba Jesús. “¿Qué te pasa Jesús? Cuatro veces aquí, engañándonos… el problema no es que nos engañes a nosotros, que eso no va a ningún sitio. El problema es que la gente que viene a citarse contigo viene buscando el amor de verdad y está intentando tener una cena y enamorarse y los has engañado a todos. ¿A qué viene exactamente?”, le preguntaba.

“No sabría explicarte, de verdad. Lo hago por instinto”, contestaba Jesús. Sobera insistía en saber si era actor porque no entendía su comportamiento. “Soy artista en general, pero no sé qué soy. No sé si soy actor, si soy cantante…”, reconocía.

Admitía que no había publicado estas imágenes para hacer ver cómo se podía engañar a un programa de televisión. “Tú te das cuenta de que has jugado con el prestigio de First Dates, nosotros estamos aquí no para hacer tonterías sino para que la gente encuentre el amor. Has jugado con la gente que ha venido a citarse contigo. Yo solamente creo, salvo que estuvieras enfermo, entiendo que no tienes ninguna justificación”, le decía decepcionado.

Momento de disculpas

Jesús pidió disculpas y aseguró que “este es un programa de citas de verdad, lo he comprobado todas las veces que he venido. Siempre había personas que estaban nerviosas esperando su cita”.

“Fue una broma de muy mal gusto, no tiene ningún sentido. Páralo ya y déjeles en paz como te voy a pedir que nos dejes en paz a nosotros. Has jugado con el prestigio de este programa, pero estabas jugando con el trabajo de la gente que está aquí currando. Hacemos esto en serio porque creemos en ello. Siempre hay voces que dicen ‘son actores los que vienen’ y lo que has hecho es echarnos mierda encima con tu actitud”, le decía Sobera que le invitaba a irse para seguir con el programa, con los que de verdad están buscando el amor.

Como siempre ocurre en estos casos, habrá quien diga que es parte del guion y habrá quien crea que ha ocurrido de verdad.