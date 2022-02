Vanesa Romero: Planea su vuelta a ‘La que se avecina’ mientras compone con Blas Cantó o Gonzalo Hermida

Vanesa Romero no debe tener mucho tiempo libre porque se le multiplican los proyectos. Escribir novelas, películas, cortos, canciones… tiene de todo un poco en su agenda. Y entre todo eso, tal vez tenga que encajar de nuevo el rodaje de nuevos episodios de La que se avecina que acaba de confirmar tres nuevas temporadas.

De todo eso hemos hablado con ella y con su chico, Emilio Esteban, el que está a su lado en este camino y el que sufrió su periodo de aprendizaje antes de entrar en MasterChef.

¿Qué pasa con La que se avecina?

Vanesa: Ahí se ha anunciado. Hay tres temporadas más, así que, vamos a ver qué pasa.

¿Con ganas de volver a ser Raquel?

Vanesa: Sí, Raquel me ha dado muchas cosas y muchas experiencias positivas y si los guionistas consideran que tengo que estar y que Raquel tiene más vida, es cuestión de hablarlo y seguir disfrutando del personaje que me ha dado todo. Veremos a ver qué pasa, estoy viendo a ver qué pasa. Y si no a seguir avanzando y evolucionando. Tengo nuevos proyectos y he abierto una nueva puerta al tema de la dirección, la escritura. Estoy escribiendo una serie, estoy con una película. Tengo muchos proyectos personales y voy abriendo otra puerta que necesita mucha energía y mucho tiempo y me encanta y estoy muy feliz.

¿Para quién estás escribiendo la serie?

Vanesa: Está ya el concepto y estoy barajando posibilidades. Estamos trabajando para presentarlo y a ver qué pasa.

¿Sigues en la tragicomedia?

Vanesa: Sí, la cabra tira al monte y no concibo la vida sin humor. La vida tiene que tener esos tintes de humor, esos tintes de tristeza, porque así es la vida, lo mismo estás riendo como estás llorando. El hecho de buscar siempre esa vuelta a las cosas cuando te mete una bofetada la vida hace que le intentes buscar el punto cómico y reírte de las situaciones. Es terapia. Estoy escribiendo tanto porque me sirve de terapia.

Emilio: Yo he sido de los privilegiados que he podido escuchar tanto de la película, hay dos películas realmente que ya están en camino, la serie, y es fantástico. Según me lo contaba me descojonaba, era buenísimo.

Vanesa: Creo que está muy bien el tema que toco. Es interesante y a ver qué pasa.

¿Veremos Música para Sara, tu novela, en pantalla?

Vanesa: Yo quiero y es algo por lo que estoy trabajando y estoy en ello. Creo que ahí hay muy buena peli, es una comedia romántica y creo que es uno de mis objetivos. Sería un sueño y voy a luchar por ello.

Emilio, el paso de Vanesa por MasterChef Celebrity, ¿vino bien para las comidas familiares?

Vanesa: Engordó el pobre.

Emilio: Estuviste preparándote tres o cuatro meses. Domingos incluidos, no había fiestas, no paraba. Le decía ‘para un poco, descansa y el lunes lo retomas’. Y no, incluso cuando estaba descansando estaba con papeles leyendo recetas.

Vanesa: Y soñaba con recetas, he llegado a soñar con recetas. Es muy fuerte, de repente, pensar en tomates, sofritos, fumets y lo que fuese. Las cantidades para hacer las tartas, el peso, de todo.

Emilio: Hacíamos exámenes. Me daba los papeles y me decía ‘pregúntame cosas’.

Entonces, has aprendido tú también por el camino.

Emilio: Sí, lo que pasa que yo cocino bastante mal.

Vanesa: Como buen italiano hace buena la pasta.

Emilio: Eso sí, la pasta y la pizza me encanta y eso lo he mamado. Pero es que Vanesa, realmente, cocina super bien. A mí me flipa y todos los que han venido aquí han flipado con sus recetas.

Vanesa: A ver, no cocinaba una mierda, cocinaba fatal. Yo creo que entré en MasterChef porque dije, ‘creo que la única manera de aprender en esta vida a cocinar es un poco a contrarreloj. Sabía que tenía un objetivo que era entrar en MasterChef y manejarme algo entre fogones y era la única manera. Tuve un empacho de muchas recetas, de hecho, creo que terminé el programa y no volví a entrar en la cocina hasta diciembre. Empecé el año cocinando, ya preparándome y terminé el año cocinando de una manera guay. Fue tal empacho de cocina y de estrés que no quería.

MasterChef se vio ensombrecido por lo que pasó con Verónica Forqué, ¿cómo lo viviste?

Vanesa: Imagínate, fue muy duro, nos quedamos todos en shock. Es una situación muy delicada, fue muy duro. Además, había estado quince días antes con ella desfilando y me quedo con las charlas que tenía con ella, cómo me contaba sus cosas y yo le contaba las mías y con eso me quedo.

Ha sido una época muy dura: Verónica Forqué, Jordi Sánchez con covid, José Luis Gil con un ictus…

Vanesa: Ha habido mucha gente querida. Han sido unos años complicados y el tema de la salud…ves a tu compañero fastidiado, han sido unos años complicados en cuestión de poco tiempo. Pero bueno, la vida, cosas de la vida.

El grupo que tenéis de La que se avecina, ¿está en ebullición estos días?

Vanesa: Está tranquilito. No estamos constantemente poniendo cosas, es muy tranquilo.

Y mientras, seguís componiendo juntos.

Vanesa: Letrísticamente estoy yo involucrada, pero Emilio está conmigo trabajando mano a mano. Trabajamos con artistas haciendo letras para canciones y él produce, yo hago letras. Hemos hecho un equipo para componer y hemos trabajado ya con un montón de gente. Se ha abierto una nueva puerta que yo lo estoy disfrutando mucho. Empecé mi carrera profesional en el mundo de la música. Uno de mis libros se llama Música para Sara, la música en mi vida siempre ha sido super importante. Cantar no me ha dado Dios ese don, pero de otra manera puedo aportar y es a través de las letras y hacer canciones y estamos ahí mano a mano.

¿Con qué artistas habéis podido trabajar hasta ahora?

Emilio: Hemos trabajado con Andrés Suárez, con Blas Cantó, Ruth Lorenzo, Melanie, hemos trabajando con Jadel…

Vanesa: Con un montón de artistas que juntarte con ellos. Cuando entran en el estudio de grabación es como una magia especial, se hacen cosas tan bonitas, es como que todo fluye.

Emilio: Es que es muy bonito. Al final una sesión de composición es reunirte con gente para crear arte. Es como un concepto muy bonito. No te reúnes para una cosa de trabajo sin para crear una pieza de arte. cada uno te va a aportar su visión.

Vanesa: Y aprendes un montón de cada uno de ellos. Son cosas y regalos que te va dando la vida, juntarte con artistas que les ves su manera de pensar y proceder a la hora de componer. Fíjate Andrés Suárez, qué maravilla. Tener la oportunidad de componer con él y hacer una canción con él… aprendes de todos un montón. Estoy con mis oídos abiertos y los ojos también, aprendiendo y jugando con las palabras porque al final es contar historias en una canción jugando con palabras y metáforas y esa parte de darle vueltas a la cabeza para ver cómo decir algo, me flipa.

¿Pero se ha publicado ya alguna de esas canciones?

Emilio: No, todavía no, serian para sus próximos trabajos.

Vanesa: Estamos ahí, hacemos sesiones con ellos. Estamos abriendo esa puerta.

Emilio: Estamos haciendo sesiones personalizadas para artistas también, nos reunimos con ellos.

Vanesa: Ahora vamos a hacer sesión con Gonzalo Hermida.