Vanesa Romero sobre Chanel y su victoria en el Benidorm Fest: “Tendríamos que estar todos apoyándola”

Muchos conocen a Vanesa Romero por su papel de Raquel en Aquí no hay quien viva primero y en La que se avecina después. Pero su trayectoria tiene muchos más proyectos. Fue presentadora de 40TV, ha publicado dos libros, acaba de escribir y dirigir su primer corto, está escribiendo una serie y dos películas y, además, compone canciones.

Ha formado un equipo de producción y composición con su chico, el productor y músico Emilio Esteban. Ya han tenido sesiones con otros artistas como Andrés Suárez, Blas Cantó, Ruth Lorenzo o Gonzalo Hermida. De momento no se ha publicado el resultado de esos encuentros, pero estaremos atentos.

Lo que sí es curioso es que muchos de esos artistas con los que han estado trabajando han tenido que ver con Eurovisión o el Benidorm Fest de este fin de semana que sigue coleando.

Valorando el Benidorm Fest

“Ha habido bastante mandanga”, aseguraba Emilio en una conversación virtual. “Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Blas Cantó, para mí, todos mis respetos. Toda persona que se sube a un escenario para defender sus canciones, sea de la manera que sea, pero estar ahí encima, para mí ya merece mi respeto”, asegura Vanesa.

Ha habido mucha polémica con la victoria de Chanel que se impuso a las que partían como favoritas: Rigoberta Bandini y Tanxugueiras. Se ha acusado al jurado de tener favoritismos y se ha arremetido contra la ganadera que ha tenido que salir de twitter ante la oleada de odio que ha recibido.

“Había variedad y opinar si esto está bien o esto está mal es complicado”, añade la actriz. “Llegar al punto de esto me representa o esto no me representa creo que es muy subjetivo”, opina Emilio.

“A alguien le puede gustar el rock de los años 80 y a otra persona le puede gustar el reguetón, entonces, ¿quién representa a quién? Yo creo que al final consiste en llevar a figuras que nos representen artísticamente, que sean artistas y yo creo que todos los que se presentaron ahí eran artistas y todos hicieron su trabajo estupendamente y demostraron su calidad artística de una forma increíble, pero luego hay unas formas en las que se votan y ya está y ganó Chanel”, explica Emilio.

Reconocen que ninguno de los dos conocía a Rigoberta o Tanxugueiras antes del Benidorm Fest. “Hemos estado viendo los tres días, por una cuestión de interés musical a la hora de ver las propuestas y conocer lo que se está haciendo y cómo los equipos piensan en los conceptos porque eso te sirve como inspiración y como termómetro de por dónde va la cosa”, expresa Vanesa.

“A mí lo que me ha gustado del Benidorm Fest es que ha habido mucha variedad, todos eran estilos completamente diferentes y eso me ha gustado. A mí me ha gustado mucho el Benidorm Fest”, afirma Emilio.

Defendiendo a Chanel

Aunque ninguno de los dos ha confirmado si Chanel era su favorita, sí han defendido la propuesta de Chanel. “Tiene una puesta en escena brutal, hay mucho trabajo. Los que entendemos un poco del espectáculo sabemos que hay mucho curro. Una coreografía, todos los gestos, las miradas… hay mucho curro detrás y eso se nota”, asegura Vanesa.

“Esa persona que ha salido, tendríamos que estar todos apoyandola porque al final ha ganado la música”, reivindica la actriz. “Si esto ha servido también para crear, he leído que RTVE quiere hacer un programa para seguir potenciando el tema de la música y dar eco, la música necesita portales como la tele donde se den a conocer a un montón de artistas que necesitan apoyo. El sector está muy castigado por la situación y necesita visibilidad y que estoy vuelva a ponerse en marcha y hay mucha gente que necesita esas plataformas. Yo no conocía a Chanel, tampoco a Varry Brava y esta mañana he desayunado a Varry Brava”, defendía.