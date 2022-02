Carta abierta a Chanel: una ‘bugatti’ que se merece todo nuestro respeto

El Benidorm Fest ha sido una experiencia profesional que me ha marcado por muchísimas razones. Me puede la nostalgia cuando me pongo a pensar en la ilusión, las confidencias y las risas que teníamos los compañeros de prensa cada día. Todos, casi desde el principio, éramos conscientes de que estábamos viviendo algo histórico, que Televisión Española, después de tantos fracasos y calamidades, por fin nos estaba dando la preselección con la que tanto habíamos soñado.

Ayer, sin embargo, volviendo a Madrid se me puso mal cuerpo cuando me pasaron por varios grupos de Whatsapp el vídeo de Chanel, la ganadora de esta primera edición del Benidorm Fest, haciendo un llamamiento en el informativo de Televisión Española. Estaba siendo machacada públicamente por aquellos que no vieron cumplidas sus expectativas y decidieron pagar sus frustraciones atacándola. Mofas por la letra de la canción. Comparaciones innecesarias. Faltas de respeto. Vamos, el absurdo y dañino hate de siempre. Y ella solo pedía respeto.

La actuación de Chanel en la final del Benidorm Fest

Es incontestable que Chanel hizo un papel magistral en el Benidorm Fest. Lo vimos desde el primer ensayo. ¿Cuánto hemos fantaseado con llevar a una diva del pop que nos haga sentir y disfrutar de un buen espectáculo? Ella lo tiene. Joder que si lo tiene. Pocas veces hemos visto a una artista como Chanel, tan perfecta en la ejecución y tan sobrada de carisma y presencia escénica. Era imposible quitarle la vista de encima en los 3 minutos que dura su performance.

Escribí antes de partir hacia Benidorm que era el momento de acabar con la toxicidad en el eurofandom si queríamos que el Benidorm Fest triunfase. Y sí, hay cosas que mejorar, empezando por la transparencia, que tiene que ser total por parte de TVE para el futuro de esta preselección. Centrémonos en eso y no enturbiar el sueño de una artista tan válida como Chanel. Tampoco empañemos lo conseguido por el resto de candidatos que, a pesar de no haber ganado un trofeo, han ganado con su participación visibilidad, reconocimiento y, como decía una grande, el cariño de toda esta gente.

Y ahora me dirijo directamente a ti, Chanel. Sé la 'bugatti' que eres y haz oídos sordos a las burdas palabras de los que no quieren entender. No todo el mundo está preparado para disfrutar de tu 'party'. Los que quieren verte y escucharte de verdad ya saben que en Turín, sobre el impresionante escenario del Festival de Eurovisión, nos vas a hacer sentir muy orgullosos.