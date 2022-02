Channing Tatum confiesa que tiene un trauma que le impide ver las películas de Marvel

Hay actores y actrices que reconocen que no quieren ver sus películas porque son excesivamente críticos con su trabajo. A Channing Tatum le sucedió algo similar con su papel en el proyecto de Gambito que fue cancelado dentro del universo Marvel y que le dejó devastado hasta el punto de no poder ver las películas de la franquicia.

Así lo ha reconocido el intérprete de Magic Mike a Variety desvelando un trauma que le ha alejado del universo cinematográfico más ambicioso y taquillero de los últimos tiempos en todo el mundo. El spin-off sobre el miembro de los X-Men fue cancelado después de varios años de retrasos tras ser anunciado en 2014.

Tatum abordó el tema de la película en una larga entrevista con la revista Variety, donde recorrió buena parte de su trayectoria así como los próximos proyectos que están en su agenda. Y parece que el borrón mas doloroso de su pasado es ese Gambito que iba a dirigir junto a Reid Carolin.

"El estudio realmente no quería que lo dirigiéramos. Querían a cualquiera menos a nosotros, esencialmente, porque nunca habíamos dirigido nada" explica el intérprete. No fue su único problema: la compra de Marvel por parte de Disney fue la sentencia: "Estaba tan traumatizado que apagué mi máquina Marvel. No he podido ver ninguna de las películas. Me encantó ese personaje. Lo llamarían extravagante en su descripción, yo no, simplemente era la persona más genial. Podía sacar cualquier cosa adelante. Era demasiado triste. Fue como perder a un amigo porque estaba listo para interpretarlo".

Gambito contaba con Joshua Zetumer como guionista (conocido por su trabajo en Robocop). El libreto de la historia habría estado basado en una historia original de los comics de Marvel esbozada en su día por el creador del personaje, Jim Lee.

Gambito, quien solo había aparecido en X-Men: Orígenes Lobezno aunque interpretado por Taylor Kitsch, responde al nombre de Remy LeBeaua. El poder principal de este mutante consiste en transformar la materia en energía kinética explosiva y es hijo de Mística, con quien mantiene una relación de amor odio a lo largo de todos los comics en los que hace acto de presencia.

Lo que está claro es que aunque Tatum no vea nada de Marvel, su buena franquicia es Magic Mike cuya próxima entrega promete ser un éxito asegurado de público. Las dos Magic Mike anteriores recaudaron la friolera de 300 millones de dólares. Hablamos de producciones que costaron entre 7 y 14 millones cada una, por lo que se trata de éxitos de taquilla absolutos. Además, Tatum es un actor muy querido por sus fans y rara es la producción en la que participe que no se convierta en un éxito.

Salvo con Gambito y le ha costado no poder ver las pelis de Marvel.