Slash relata su fiesta desenfrenada en Madrid con Marta Sánchez: “Pasé una de las mejores noches de mi vida”

La fama de Slash, emblemático guitarrista de Guns N' Roses, no solo se debe a su habilidad con las seis cuerdas, sino también a las juergas que se pegó en los años 80 y 90, cuando la banda era, probablemente, la más famosa del planeta.

Gracias a una reciente entrevista para ABC, hemos podido conocer a fondo una de esas fiestas, la cual tuvo lugar en nuestro país (concretamente en Madrid) y su acompañante fue nada más y nada menos que Marta Sánchez.

"Fui a El Candela con… ¿cómo se llamaba? Era la Madonna española… ¡Marta Sánchez!". Esa fue la primera parada de la noche: El Candela. Un lugar de Lavapiés que, por desgracia para los amantes del flamenco y la vida nocturna, ha cerrado sus puertas en los inicios de 2022, hace menos de 1 mes.

Allí, el autor de riffs inconfundibles como los presentes en Sweet Child O' Mine o November Rain, pasó una de las mejores noches de su vida, compartiendo su talento con los músicos flamencos que también estaban presentes: "Ella me llevó y fue jodidamente alucinante. Me da lástima que haya cerrado, porque allí pasé una de las mejores noches de mi vida. Los músicos flamencos eran increíbles, y sí, estuve tocando con ellos y nos lo pasamos genial. Después Marta me llevó a otro club, pero ese ya no me acuerdo de cómo se llamaba".

El mismo diario pudo contactar con Marta para saber de primera mano cómo recuerda ella aquel día y también cuál fue el siguiente destino de la noche. Además de añadir a Steve Adler (ex-batería de Guns N' Roses) a la fiesta, hizo un preciso relato del duelo de guitarras que presenció: "Le trajeron su amplificador del hotel a Slash para que pudiera hacer un duelo eléctrico con los gitanos. Ellos le tocaban cosas flamencas y él las imitaba en modo rock n' roll, y lo hacía súper bien. Recibió muchos aplausos de los flamencos, que no es cosa fácil. Y le cayó bien a todo el mundo, porque por encima de todo, Slash es un tío muy educado. Después, adonde fuimos fue a Pachá, y allí, claro, la noche se alargó hasta el infinito".

Disco de Slash en solitario, ¿y también de Guns N' Roses?

El artista de la chistera se encuentra en plena promoción de su nuevo disco en solitario con la banda en la que Myles Kennedy, cantante de Alter Bridge, es otra de las piezas esenciales: Slash feat. Myles Kennedy and the Conspirators.

Tras el éxito de Apocalyptic Love (2012) y Living the Dream (2018) gracias al inimitable sonido de la Gibson del guitarrista, esta formación lanzará este mismo 11 de febrero de 2022 el disco 4, del cual ya ha compartido algún adelanto como Call of the Dogs.

Por otro lado, se espera que Guns N' Roses estrene nuevo álbum a lo largo de este año. Las evidencias apuntan a ello, ya que en los últimos meses de 2021 sacaron Absurd y Hard Skool, sus primeras canciones inéditas en 13 años. ¿Será 2022 el regreso discográfico de Axl Rose, Slash y Duff Mckagan?