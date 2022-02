Lefties lanza una sudadera de 'Sexo en Nueva York' que sí incluye a Samantha

Las y los fans de Sexo en Nueva York están de suerte. Después de que HBO nos haya regalado una nueva temporada de Sex and the city bajo el nombre And just like that en la que la nostalgia ha estado mucho más que presente, la firma de Inditex Lefties ha presentado una nueva colaboración el sello de la ficción estadounidense por la que estamos seguros que los más amantes de las aventuras de Carrie, Charlotte, Miranda y también Samantha —aunque esta no aparezca en la nueva producción— van a suspirar.

Se trata de una sudadera oversize que, al más puro estilo de las camisetas que el fandom de los artistas luce en cada uno de sus conciertos, estamos seguros que arrasará entre las fans de la serie que con And just like that, se han vuelto a enganchar a los looks impecables de sus protagonistas.

La prenda, que se vende por 17,99 euros en las tiendas físicas y online de Lefties y solo está disponible en blanco, cuenta con el logo de la serie original estampado en la parte de la espalda, y en el delantero los diseñadores han plasmado los nombres de las cuatro protagonistas de la exitosa serie de los '90. Así, por delante puede leerse en un texto con una tipografía negra: Miranda, Samantha, Charlotte y Carrie; y por detrás, ocupando todo el ancho de la espalda se encuentra el logo de Sex and the city en color rosa chicle.

La sudadera de Sexo en Nueva York que está vendiendo Lefties. / Lefties

La sudadera, tal y como han especificado desde Lefties, está confeccionada en una mezcla de algodón, es de manga larga y tiene el cuello redondo y un corte holgado.

A la espera del documental

El lanzamiento de Lefties coincide con otro estreno en HBO Max: el del documental sobre cómo se hizo And just like that en el que ya se pueden ver entrevistas con Sarah Jessica Parker, Alison Benson, Lydia Tenaglia y Chris Collins además de con el resto del elenco, los guionistas, los diseñadores de vestuario e incluso los productores de la ficción.