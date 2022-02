Sweet California llevará su ‘Land Of The Free’ a los escenarios en Barcelona y Madrid

Las chicas de Sweet California van a dar la bienvenida a una nueva era musical de la mano de su nuevo álbum de estudio Land Of The Free. Con un mensaje de empoderamiento y rodeadas de mujeres talentosas, Alba, Tamy y Sonia van a convertirse en la banda sonora de todos sus fans gracias a su nuevo repertorio. Además, ha llegado en un momento muy especial: el noveno aniversario del grupo.

Pero no es la única noticia que ha protagonizado la carrera de estas tres artistas. Y es que siempre que llega un disco, también lo hacen las presentaciones, ¿no? Pues ellas tampoco iban a perdérselas. Por eso han anunciado sus conciertos en Barcelona y Madrid para así que así sus fans puedan disfrutar de Land Of The Free en directo.

El 6 de marzo estarán en la Sala Barts de Barcelona y, el 16 de septiembre, en la Sala But de Madrid. Las entradas pueden adquirirse ya desde 25 euros en el caso de su show en la Ciudad Condal y 27,50, en el de la capital.

Como mencionamos en líneas anteriores, las chicas de Sweet California están celebrando nueve años de aventuras de la mano de uno de sus lanzamientos más especiales. Hace unas semanas compartieron un mensaje de lo más emotivo a través de sus redes sociales para calentar motores para el lanzamiento de Land Of The Free el próximo 25 de febrero: "Ha sido un viaje largo para llegar hasta aquí. Nueve años si echamos la vista atrás. Muchos nos han acompañado en este viaje, a otros les hemos ido dejando atrás, y otros muchos se nos han unido a mitad de camino. Pero eso es lo que hace que el viaje sea maravilloso. La cantidad de personas que nos vamos encontrando a cada paso que damos. Nos sentimos como si hubiéramos hecho un trayecto intergaláctico, rumbo a un planeta en el que no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Aún sentimos mariposas en el estómago con cada canción que sacamos y eso es lo que nos da fuerzas para seguir adelante. Esperamos que os guste y disfrutéis tanto como nosotras de este Land Of The Free".

Sin duda, unas palabras que demuestran que estas tres artistas están más que listas para dar este tan importante paso en su carrera. ¡Comienza la cuenta atrás!