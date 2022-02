Antonio Resines denuncia desde el hospital que le están suplantando la identidad en las redes sociales

El actor Antonio Resines, que continúa ingresado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid recuperándose de la Covid-19 que le mantuvo durante un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ha denunciado públicamente que le han suplantado la identidad en las redes sociales.

Resines salió de la la UCI el pasado viernes y, según ha manifestado su oficina de prensa en su nombre, fue en ese momento cuando se dio cuenta de que durante el tiempo que lleva luchando contra las secuelas del coronavirus, han sido varios los perfiles falsos que se han creado para hacerse pasar por él en las redes sociales. Estas cuentas, tal y como recoge Efe, habrían llegado incluso a responder mensajes privados a varias personas que les habían escrito para preocuparse por su estado de salud.

El intérprete ha querido recordar que no tiene ninguna cuenta en las redes sociales. Ni en Twitter, ni en Instagram ni en ninguna otra plataforma. Además ha aprovechado para recordar que esto no es la primera vez que sucede y ha instado a las compañías que administran estas redes a tomar cartas en el asunto.

Por último, Resines ha querido agradecer el interés y el cariño que sus fans le han intentado hacer llegar en estos tiempos tan duros para él y su familia y ha señalado que, por el momento, desea seguir recuperándose alejado del foco mediático.

Lleva en el hospital desde el 23 de diciembre

Aunque ya ha salido de la UCI en la que estuvo 35 días y todo apunta a que está fuera de peligro, el actor continúa ingresado en el hospital en el que entró con un cuadro de "insuficiencia respiratoria aguda secundara a neumonía bilateral" recuperándose de las secuelas que la enfermedad le puede haber dejado.

Sin embargo, aunque ha estado aislado durante mucho tiempo, el actor no ha estado solo. Desde que su mujer hizo pública la noticia de su ingreso, Resines ha recibido el apoyo de su familia, de un aluvión de fans que no han dejado de apoyarle desde las redes sociales y de muchísimos de sus amigos, como Santiago Segura o Jesús Calleja, quienes no han dejado en ningún momento de promover campañas de soporte para mandarle toda su fuerza y energía positiva.