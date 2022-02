Genevieve y Sergi demuestran en ‘First Dates Café’ que es mejor no hablar de Eurovisión en una primera cita

First Dates nos muestra cada día lo difíciles que son las primeras citas. Hay una especie de reglas que seguir en estos primeros encuentros para que las cosas no sean un desastre y una de la deberíamos incorporar es: No sacar el tema de Eurovisión en la conversación.

Hemos visto que todo lo que tiene que ver con este Festival de música suele generar mucha controversia, no hay más que ver lo que ha sucedido en la última semana con el tema de la victoria de Chanel. Y eso, llevado a una menor escala, también puede generar algún que otro conflicto.

Lo hemos comprobado en la cita de Genevieve y Sergi. Ella es una profesora de francés a la que le gusta mucho bailar y cantar y ha intentado hacerle entender a su acompañante lo que eran los giros sufís. “Es un tipo de baile que no acabo de entender porque no he visto nunca ese tipo de baile”, aseguraba él.

Un tema controvertido

Pero el problema ha llegado cuando ha confesado que su sueño de niña era ir a Eurovisión. La reacción de Sergi ha sido echarse a reir. “Que se quiera presentar a Eurovisión Genevieve me ha parecido, aparte de que es más antiguo que un chaleco de pana, el programa es que me parece muy bestia”, explicaba después de la cita.

“Me gustaba mucho porque siempre lo estaba viendo y decía ‘qué magia, qué bonito’ y no era entonces lo que es ahora. Era mucho más tranquilo, no sé si te acuerdas”, le explicaba la francesa. “Yo es que Eurovisión…no me gusta mucho”, contestaba él sin levantar la mirada de su plato.

Está claro que es un tema polémico que puede crear fricción en una pareja. Así que, nueva lección, no sacar el tema de Eurovisión en una primera cita. O sí, para saber ya a quién descartar desde el principio.