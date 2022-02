La semana más dura de Máximo Huerta en el hospital: “Ser hijo único así marca más la soledad”

En las últimas semanas, Máximo Huerta se ha convertido en uno de los rostros protagonistas del panorama musical español tras presentar el Benidorm Fest junto a Alaska e Inés Hernand.

Ahora, según ha explicado en sus redes sociales, debería estar al frente del programa Bona Vesprada, tal y como habría sido habitual, y también siendo una de las voces de la resaca del certamen de la ciudad de Alicante. Sin embargo, está viviendo una de las semanas más duras en el hospital.

"Gracias a todos los compañeros que se están poniendo el contacto conmigo para cerrar entrevistas. Lamento comunicar que no podré atenderles, estoy con mi madre en el hospital. Rotura de cadera y caída grave. Tampoco podré presentar mi programa", dijo hace unos días en Twitter.

A partir de este comunicado, el escritor, periodista y presentador aprovechó los últimos días para sacar su lado más sincero a sus seguidores. Sobre todo, está dejando reflexiones sobre la importancia de ser hijo único en momentos como este: "Cuando los hijos únicos nos convertimos en padres de nuestros padres. Y la vida habla sola".

Ayer, domingo 6 de febrero, compartió a través de su cuenta de Instagram un resumen de lo que han sido sus últimos siete días. Una situación complicada que, tal y como avanza, todo apunta a que tendrá un final feliz.

"El pasado domingo mi madre se fracturó la cadera y cayó desplomada por las escaleras a la terraza. La caída fue grave. Esa noche en la debíamos estar hablando de la resaca profesional del BenidormFest la pasamos en el hospital de La Vila, de ahí a La Fe y después al de Manises, donde ha sido operada y tratada con mucho cariño. No pudimos celebrarlo".

"Hoy está mejor. Hoy domingo doy gracias. Y os agradezco también tanto mensaje de cariño que le traslado a ella. Ser hijo único en estas circunstancias marca más la soledad. Pero la vida se ordena como le da la gana. Confío en su fortaleza, en su valentía y en la vida que me regala este tiempo. O el tiempo que me concede la vida. No sé ordenar esa frase". Palabras con las que muchas personas se sentirán identificadas.

De esta forma, Máximo Huerta no ha podido vivir los días posteriores al exitoso (a la par de polémico) Benidorm Fest como le habría gustado. Un certamen que tuvo una audiencia magnífica y donde Chanel se proclamó vencedora con SloMo.