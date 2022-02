La confusión de las Georginas: la cantante comparte los mensajes que le llegan para Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez es una de las celebs españolas más famosas del mundo. La modelo suma más de 33.5 millones de seguidores y seguidoras en Instagram, mostrando su exclusiva vida rodeada de yates, villas privadas y visitas en primera a Dubai. Además, ha sido vestida por algunos de los diseñadores más importantes del mundo y ha visitado algunos lugares que solo están disponibles para unos pocos bolsillos.

Este mes de enero, Georgina ha estrenado su serie reality para la plataforma Netflix. En ella, la joven de 28 años ha abierto las puertas de su vida a los espectadores y espectadoras, mostrando su faceta como madre, amiga y pareja de Cristiano Ronaldo. Un documental que nos ha dejado grandes frases para el recuerdo. ¿Nuestra favorita? “Me encanta Louis Vuitton, me encanta el grupo Inditex, me encanta Decathlon, me encanta Mayoral, me encantan todas las marcas”.

La cantante Georgina ha vivido de manera indirecta este fenómeno. Y es que la intérprete de canciones como Con solo una mirada o Menamore ha compartido algunos de los mensajes que le llegan diariamente a las redes sociales por error. Y es que muchos de ellos van dedicados a Georgina Rodríguez.

“No sé si contestar a estos fans despistados. No quisiera romperles el corazón”, ha escrito la cantante y compositora venezolana. Además, con mucho sentido del humor, ha compartido el hashtag “Soy Georgina la cantante”.

Mensajes como “Cristiano el mejor balón de oro” o “Felicidades por tu embarazo”, son solo algunos de los que ha tenido que leer estos días.

Y yo creía que eras mi fan.

Decepción x 2 😒.#SoyGeorgina, pero la que canta. pic.twitter.com/sqOP9LCTxA — Georgina (@georginamusica) February 6, 2022

Además, la cantante también ha recibido algunos mensajes en los que los fans de la otra Georgina le muestran la sorpresa que se llevan cuando se dan cuenta de que no se trata de la persona que estaban buscando. “Y yo creía que eras mi fan. Decepción x 2”, le ha contestado a uno.

Un domingo más y yo sigo sin tener mi propia docuserie. — Georgina (@georginamusica) February 6, 2022

Pero la cantante venezolana se lo ha tomado todo con mucho humor y ha continuado tuiteando: “Un domingo más y yo sigo sin tener mi propia docuserie”. Sin duda, nos encantaría ver un encuentro entre la cantante y la celebrity. Quién sabe, quizá podría darse en la segunda temporada del reality Soy Georgina.