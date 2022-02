Jorge Javier Vázquez defiende a Chanel tras el hate recibido en redes sociales

Desde que Chanel se hiciese con la victoria del Benidorm Fest el pasado 29 de enero, han sido muchos los programas de televisión que se han preocupado por cubrir el odio recibido por la ganadora en redes sociales y por abordar la sombra del tongo que acompaña a los resultados.

Una de las últimas en hablar fue Miryam Benedited, jurado del certamen, en el programa de Todo es mentira para aclarar su supuesta relación profesional con la intérprete de SloMo. Ahora, Sábado Deluxe se une a esta lista durante la entrevista a Rafa Sánchez, cantante de La Unión.

“En las redes hay haters, hay lovers y tienes que soportarlo de alguna manera. Aunque bueno, hay un dicho en publicidad que dice ‘que hablen mal pero que hablen’" declaraba el cantante, que sorprendía a los colaboradores explicando que conocía a Chanel porque va a participar en el nuevo espectáculo de Nacho Cano.

La defensa de Jorge Javier Vázquez

En medio del debate creado entre los colaboradores, Jorge Javier Vázquez salía en defensa de la catalana: “Hay muchos eurofans que son auténticos coñazos […] Lo que hay que decirle a Chanel es que vaya a pasárselo bien, que pase de esta gente que está amargada y remojada en odio. Que disfrute y, oye, si no gana, no pasa nada”.

“Esta chica ¿ha cometido un delito?, ¿ha hecho un proceso de manera irregular para que la elijan? Se ha presentado a un concurso y la han elegido. Ya está. Lo que no puedes hacer es masacrarle la vida y amargarle su trabajo” comentaba el presentador ante todos los mensajes de odio recibidos por Chanel, que se veía obligada a irse de Twitter para proteger su salud mental.

Jorge Javier Vázquez presentando 'Sábado Dexule' / Twitter @DeluxeSabado

María Patiño, también presente en el programa, añadía además: “Que los políticos no se metan en cosas que no le pertenecen a ellos, es que al final todo lo politizan y todo lo utilizan”. Lo que parece claro es que el Benidorm Fest no ha dejado indiferente a nadie, y tendremos que esperar al mes de mayo para conocer el resultado de España en el festival de Eurovisión.