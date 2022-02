Muchas lágrimas y duras confesiones en la línea de la vida de las gemelas Laila y Nissy en ‘Secret Story’

“¿Puedo anular mi curva de vida?”, le preguntaba Laila a Toñi Moreno en la última gala de Secret Story. Ella y su melliza han dibujado y contado la línea de su vida por separado y este domingo llegó el momento de verlas con ellas. Y ha sido duro y emotivo.

Empezó hablando de su familia, cuatro hermanos y la ausencia de una figura paterna que tuvo que irse a trabajar a Alemania para que sus hijos pudieran tener la vida que llevaban. Así que crecieron con su madre y su abuela.

“Cuando tenía 8 años, esto que voy a contar no lo sabe mi familia y a lo mejor me van a regañar, no lo sabe nadie, ni mi hermana la mayor, ni mi hermano. He tenido abusos y sólo lo sabe mi hermana porque la misma persona nos lo hacía a las dos. Esa persona que nos hizo esa burrada venía a nuestra casa, era una persona muy cercana a la familia”, confesó. Y cuando cumplió 14 años le dijo a esa persona que no la volviera a tocar nunca.

Pero ahí no acabó todo. Cuando tenía 15 años empezó una relación con su profesor que tenía 36 años. Y, además, sus padres se acabaron separando. Eso lo vivió como algo positivo porque no podía ver como dos personas a las que quería tanto se estaban destruyendo la una a la otra.

“Cuando se separaron, mi madre se quedó con casi todo y conoció a un sinvergüenza que le empezó a quitar dinero. Ella estaba enamoradísima de esa persona y no veía más que a esa persona. Nos alquiló una casa a nosotros, en Fuengirola, que éramos todos menores y alquiló otra casa para ella y él, solos. Una noche se despertó y tenía mi madre el dinero en el cajón y se lo llevó todo. Nos dejó en la calle, sin nada. Por su culpa, todo lo que nos pasa a mí y a mi hermana, el carácter que tenemos, nos lo han arrebato todo y por eso saltamos”, contó muy emocionada.

Su madre se volvió a Marruecos, pero ella, pese a ser menor de edad, decidió quedarse. Acabó volviendo con su madre, aunque regresó a Madrid para vivir con su tío y su pareja. Fue cuando conoció al padre de su hijo, según ella, un buen padre, pero mala pareja porque “era de mente muy cerrada”. Le quería mucho, pero se acabaron separando.

Le tocó buscarse la vida y se presentó a Secret Story, “para mí es como si me hubiera tocado la lotería. Y luego voy y me encuentro a mi hermana aquí, es un sueño”.

Dando explicaciones

Toñi quiso saber por qué había decidido contar algo que ni siquiera su familia sabía. “Porque lo hacéis todo tan mágico, y además estaba mal y necesitaba hablarlo, desahogarme y creo que es hora de que mi familia se entere y que, si alguien se siente identificado conmigo, que lo diga, que no pasa nada”, explicó.

Aseguró que esos abusos le han marcado, que no es capaz de querer a alguien, o acostarse con alguien sin sentir desconfianza. De hecho, admitió que no deja a su hijo con nadie porque tiene un trauma con eso.

La otra parte

Nissy también compartía la línea de su vida, como es lógico, con muchos puntos en común con su hermana. Ella también se alegró de la separación de sus padres y criticó que su madre pensara más en el amor que en ellos.

Contó cómo dejó a los cuatro hermanos viviendo en un barrio marginal de Fuengirola y como entonces dejó el instituto. “Sentí una traición y sentí que no le importaba a mi madre y cuando sientes que no le importas ni a tu propia familia, ya desconfías de todo el mundo”, expresó.

En su vuelta a Marruecos chocó con su familia de pensamiento muy conservador y chocaba mucho. Por internet conoció a un murciano con el que vio una salida. “En un año cambió mucho y empezó a enseñarme su verdadera cara, lo pasaba muy mal, lloraba, no se lo quería decir a mi familia. Me sentía mal, sentía que no tenía suerte en la vida y que siempre las personas que quiero me defraudan. Yo pensé que era mi salvación y él era lo peor todavía, me hundió del todo”, confesó.

Se quedó sola y sin dinero en Murcia. Consiguió un trabajo que fue muy duro para ella. Se enamoró de alguien que no era libre del todo y terminó con él tras tres años juntos y eso le produjo una depresión.

Lo empezó a superar, a quitarse malos hábitos y ser mejor persona. Y en ese momento de superación llegó el concurso, “lo más bonito que me ha pasado en mi vida”.

Sin duda, dos vidas muy duras que hacen entendibles algunos de sus comportamientos.