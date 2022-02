Dani Martín, manos a la obra: Nueva canción en marcha

La carrera en solitario de Dani Martín estaba funcionando casi como un reloj suizo con discos cada tres años: Pequeño (2010), Dani Martín (2013) y La montaña rusa (2016). Sin embargo desde el 2020 el músico ha dado un acelerón creativo y en apenas dos años ha publicado dos nuevos trabajos discográficos. En 2020 recibimos Lo que me dé la gana y en 2021 No, no vuelve. Y podría no ser el último de la serie.

De momento el madrileño ha empezado por lo fundamental y ha aprovechado el parón de su gira Qué caro es el tiempo y la visita de las musas. De ello dejó constancia a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales donde la noticia ha caído como un auténtico bombazo (en el mejor sentido de la palabra) para amigos, conocidos y seguidorxs.

Como decíamos, Dani Martín ya tiene fecha fijada para su regreso a los escenarios en los que seguirá presentando tanto su disco anterior como su más reciente colección de versiones de El Canto del Loco. Será en abril en la primera de las muchas citas en las que podremos disfrutar de su directo.

Pero antes de que eso suceda está creando nuevas composicones de la pano del poroductor musical Paco Salazar y junto a uno de sus inestimables colaboradores de su gira, el batería Miguel Lama. En la imagen se observa como todos ellos están trabajando bajo la atenta mirada del propio Dani: "Las musas han vuelto y estamos dándoles su lugar… @paco_salazar_ @miguellamasdrums".

¿Estamos ante el nacimiento de un nuevo single? ¿Será muy pronto para dar el pistoletazo de salida a un nuevo proyecto musical? Lo único seguro es que cuando las musas llegan hay que dejar todo lo que uno esté haciendo y dar rienda suelta a la creatividad.

De momento el madrileño no ha desvelado más detalles de esta grabación. Hace unos días sí pudimos disfrutar de una confesión inesperada para muchos y es su ritual habitual antes de salir al escenario para actuar delante del público.

Una imagen boxeando en blanco y negro le servía para confesar sus costumbres en estos momentos: "Esto es lo que he hecho antes de salir a cantar en esta gira. Después de 20 años tomándome un vino o unos gin tonics antes de salir a cantar, a veces varios, este año he encontrado la manera que me hace salir con aplomo, seguridad y sin nervios, con mariposas, con respeto a mi oficio, controlando todo y, a veces, emocionado de manera real. Cada cual tiene su manera y la respeto, pero a mí esta me hace más feliz y me ha hecho disfrutar de lo que más me gusta. Que no me he comido a ningún gurú, que no, que sólo estoy aprendiendo cómo me siento mejor. Repito, cada uno que haga lo q quiera, esto es sólo una vivencia más que aquí vomito.".