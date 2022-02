Billie Eilish para su concierto para darle un inhalador a un fan

Billie Eilish ha demostrado en su corta pero intensa carrera artística que tiene algo diferente. Tanto en el apartado musical como en el personal, ella no es como los demás, y así lo ha vuelto a dejar patente.

Y es que la autora de éxitos como Bad Guy o Bury a Friend ha parado su último concierto para darle un inhalador a un fan. Un gesto que ha tenido lugar en la noche de este sábado, 5 de febrero, en la ciudad de Atlanta (Estados Unidos).

Tras ver que uno de los asistentes estaba teniendo problemas para respirar, la cantante no dudó en interesarse por su estado de salud. "¿Necesitas un inhalador?", le preguntó. "¿Tenemos un inhalador? ¿Podemos hacernos con uno?", dijo después, dirigiéndose a su equipo.

Para alegría de todxs, la respuesta de uno de los miembros del backstage tenía uno. A continuación, Billie habló para todo el público: "Dadle el tiempo que necesite, no os alteréis".

Gracias a esta cuenta de fans de Instagram de la famosa artista, pudimos ver la bonita escena, la cual acabó con final feliz: "Vamos a seguir cuando estés bien, ¿estás seguro?". De esta forma, el show pudo continuar con un "te quiero" de Eilish al ya recuperado asistente.

Este detalle ha recibido el aplauso de sus fans y de todas las redes sociales. Eso sí, no es la primera vez que detiene uno de sus shows por algo similar, ya que hizo lo mismo en 2018 para darle agua a un asistente. Estas son solo algunas de las innumerables muestras de cariño de Billie a los millones de seguidores que tiene en todo el mundo, a los cuales continua cuidando con el mismo amor del primer día.

Este concierto forma parte de la gira Happier Than Ever Tour, sin fecha en España por el momento. Esta serie de actuaciones tiene como gran protagonista el exitoso álbum que lanzó el año pasado: Happier Than Ever. Además de este disco, la joven de Los Ángeles también acaparó en 2021 el apartado musical del cine gracias a No Time To Die, tema central de la última entrega de James Bond del mismo nombre.