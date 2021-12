La colaboración de Billie Eilish y Doja Cat que pudo ser y no fue

Bellyache pudo ser la canción que uniera a dos de los talentos emergentes de aquel 2017 pero la colaboración que pudo ser no fue. Así lo ha contado Billie Eilish durante una entrevista con la revista Rolling Stone echando un vistazo al pasado y recordando que la historia de la música siempre guarda anécdotas muy interesantes.

Por aquel entonces ni Billie Eilish era la Billie Eilish que ahora conocemos ni Doja Cat era la Doja Cat que ahora conocemos. Las dos mujeres se estaban comenzando a labrar un nombre con sus primeras composiciones que empezaban a tener una importante repercusión en la red.

Hay que recordar que Bellyache se convirtió en el segundo sencillo extraído del EP Don't smile at me que puso sobre el mapa mundial a una jovencísima solista de Los ángeles de apenas 16 años.

Lo que no ha contado la estadounidense es cómo surgió la posibilidad de colaborar más allá de que Billie la invitó a participar en Bellyache: "Recuerdo pensar que era una canción preciosa. Me encantaba. Pero no se me ocurrió nada para escribir. Fue uno de esos momentos de bloqueo creativo" ha explicado Doja Cat a RS.

Quien sabe si haber participado en esa canción hubiera cambiado el rumbo de ambas solistas. Lo que queda claro es que fue un gran impulso para Billie como solista. Y Doja Cat no se lo ha tomado desde ese momento como si hubiera perdido la gran oportunidad de su vida.

"Recuerdo haber visto esa canción y pensar: 'Bien hecho. Es increíble'. Pero no creo que la canción fuera para mí a pesar de todo. Era bastante difícil de componer" reconoce durante la entrevista.

Desde entonces hasta ahora han pasado 4 años y las carreras de ambas artistas ha transcurrido por caminos separados sin que de momento se hayan encontrado de nuevo para colaborar pero quién sabe si lo que no fue en aquel momento puede volver a suceder.

Nos queda mucha música de ambas solistas durante años ya que, por ejemplo, Billie Eilish acaba de cumplir apenas 20 años con ya dos álbumes de estudio en la calle. El último de los cuales, Happier than ever se ha convertido en uno de los mejores discos del 2021. Lo mismo podríamos decir de Doja Cat y su Planet Her que ha sido uno de los imprescindibles en las pistas de baile este año.