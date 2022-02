En ‘First Dates’ una chica le confiesa a un rockero que es fan de Leticia Sabater y el final… inesperado

A lo largo de la historia de First Dates hemos podido ir comprobando que, en esto de las relaciones, hay mucha diversidad y uno no sabe quién puede encajar con quién. Y muchas veces un pequeño detalle puede hacer que una historia no funcione. Carlos Sobera recibía a Iván, un rockero de Toledo que es guitarrista de dos grupos y le aconsejaba que le preguntara a Sara, su pareja para ese día, por Leticia Sabater. Se ha echado a temblar.

Desde luego, ese no ha sido la mejor carta de presentación para alguien que ama la música. “El que venga o no venga a los conciertos o venga o no venga a los ensayos realmente es algo que tampoco me importa mucho. Pero que tampoco me busque las cosquillas porque tenga que ensayar tres veces a la semana en vez de uno. Que tampoco desconfíe de mí porque me vaya a dar un concierto tres días a Bilbao”, explicaba sobre lo que anda buscando.

El programa le ha presentado a Sara, una amante de la música y… de Leticia Sabater. “A mí me gusta mucho Leticia Sabater siempre cuando salía en los programas de la televisión cuando hacía algo en Telecinco o los videoclips que saca ahora. Me gusta ella como personaje”, explicaba.

Vive rodeada de música a todas horas y eso puede ser un punto de conexión con su cita, aunque sus gustos sean muy dispares, o eso parece. “Me levanto por la mañana y me preparo y hago mis cosas y tal y escucho música. Voy a trabajar escuchando música y me acuesto y, antes de irme a dormir, me pongo música”, expresaba sobre una de sus pasiones.

Gustos musicales

Iván ha esperado a los postres para hacerle la pregunta que le había propuesto Sobera. “Me encanta, soy muy fan de Leticia Sabater. Yo cumplo años en agosto, el 23, y mis compañeros del trabajo me hicieron un vídeo de estos que la contactas y te hace vídeos personalizados de felicitación de cumpleaños o de lo que tú quieras y la contrataron y me hizo un vídeo”, le decía muy risueña antes de preguntarle si a él le gustaba.

“No es santo de mi devoción, para qué te voy a engañar”, contestaba Iván. “A mí el espectáculo y el personaje que monta me gusta, me hace gracia”, intentaba explicarle ella. “Yo es que lo de la salchipapa lo llevo muy mal”, terminaba confesando su cita.

“Me niego a ir a un concierto de la Leticia Sabater, vamos, ni aunque me lo regalen, lo siento en el alma”, aseguraba el rockero. Pero el programa nos ha recordado que hay que profundizar y no quedarse en la superficie.

Han seguido hablando de música y resulta que, a Sara, además de Sabater, tiene en su playlist a Rosendo o Los Suaves y se ha pasado en alguna ocasión por el Viña Rock y parece que eso le ha gustado más a Iván.

Finalmente, han decidido confesar que tendrían una segunda cita para seguir conociéndose y parece que Leticia Sabater se ha convertido en un escollo soportable.