‘Idol Kids’: Fran López emociona a Ana Mena con un regalo muy especial y se lleva uno de Omar Montes muy caro

Fran López es un chaval de 14 años que logró poner en pie al público de Idol Kids 2 con su interpretación de Respect de Tina Turner. Y no sólo al público, también al jurado que no dudó en levantarse para ir a abrazarle. “Esto es un espectáculo”, aseguraba Ana Mena que estaba especialmente emocionada.

Cuando se arrodillaba frente al pequeño artista, Fran no dudaba en confesarla a Ana que es muy fan suyo. Y mientras, el resto de concursantes miraban desde la sala con Lara Álvarez convencidos de que se merecía el ticket dorado... pero ya no quedaba ninguno.

Hasta Jesús Vázquez salió al escenario para anunciar que cantar no era su única habilidad. “Por si todo esto fuera poco, customiza muñecas”, informaba a los allí presentes, “y las hace como sus ídolos”.

Y ahí llegó la sorpresa: “Ha hecho una pequeña Ana Mena”. La cantante no podía más que emocionarse, “te amo, te amo, te amo, muchas gracias mi niño, qué maravilla. Tiene el vestido de Música ligera”.

Momento de votar

Ana solo quería mostrarle su agradecimiento a través del voto. Y a eso fueron. “Fran, te has comido el escenario de arriba abajo, has bailado, has cantado un temazo”, le decía Ana. “Yo creo que, para mí, para vosotros y para el público, has sido una diva, así que, enhorabuena cariño”, añadía la parte femenina de Camela.

“A mí, ahora que nos hemos quedado sin ticket dorado ni nada, ¿a que esta personita tan preciosa se merecería un ticket de oro? Te voy a dar una pulsera de oro porque no tengo tickets”, le decía Omar Montes que, dicho y hecho. “Eso vale más que el ticket dorado”, decía uno de los concursantes. “Has triunfado por todo lo alto”, añadía Ana Mena. Y Fran que no podía estar más emocionado y no podía dejar de llorar.

Y llegaron los tres verdes del jurado y el 87,3 del público con el que se colocaba en segunda posición del ranking.