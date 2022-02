Sydney Sweeney lo tiene todo: la actriz de 'Euphoria' es mecánica de coches y experta en artes marciales

Sydney Sweeney es la actriz del momento. El trabajo que esta jovencísima intérprete de Washington ha hecho en la segunda temporada de la exitosa serie de HBO Euphoria es tan sobresaliente que, por momentos, le roba el protagonismo a Zendaya y a Hunter Schafer. Su papel dando vida a Casie es clave en la segunda tanda de episodios de la ficción y sin duda, Sydney Sweeney está a la altura.

La actriz, que en estos momentos tiene 24 años, se ha convertido en una de las caras más conocidas de la industria televisiva de todo el mundo y la realidad es que su nombre ya suena como uno de los favoritos para llevarse a casa algunos de los premios de televisión que se entreguen próximamente.

Pero, llegue o no a llevarse premios en 2022 o 2023, la realidad es que el camino de Sweeney hacia el éxito no acaba de empezar. La actriz lleva trabajando en el mundo de la interpretación desde 2009 y ya se ha hecho un hueco tanto en el cine como en la televisión.

Sydney Sweeney en 2019. / Getty Images

"No había nada de la industria del entretenimiento en Spokane, Washington, donde crecí. Cuando tenía 12 años, una película llegó a rodar a la ciudad de forma aleatoria y les rogué a mis padres que me dejaran hacer una audición. Incluso creé una presentación de un plan de negocios a 5 años vista de lo que podría pasar en mi vida si lo hiciera. Terminé consiguiendo el papel", confesó la actriz en 2018 a la revista Marie Claire en alusión a su primer trabajo en el filme cómico ZMD: Zombies of Mass Destruction.

Y así empezó todo. Un poco sin buscarlo, pero sumando éxito tras éxito. Desde que con solo 12 años se presentó a un casting y la cogieron Sweeney ha participado en tres cortometrajes y más de 20 películas. La hemo s podido ver, entre muchos otros títulos, en Big Time Adolescence, Unther The Silver Lake, Tell Me Your Name, The Voyeurs y Once Upon a Time in Hollywood, una cinta en la que se puso a las órdenes del mismísimo Quentin Tarantino para dar vida a la miembro más joven de la familia Manson, Snake.

Sydney Sweeney en la premiere de 'The White Lotus'. / Getty Images

Paralelamente, en la televisión Sweeney ha tenido papeles capitulares en series que han pasado a la historia de la pequeña pantalla como Mentes Criminales, Pretty Little Liars y Antaomía de Grey. Pero, además, ha encarnado a Emaline Addario en Todo es una Mierda, a Eden Spencer en El Cuento de la Criada y a Olivia Mossacher en The Witle Lotus además de a Casie Howard en Euphoria.

Experta en artes marciales y mecánica de cohes

Además de una carrera brillante como actriz Sydney Sweeney tiene otras pasiones. Sweeney es muy activa en las redes sociales, donde acumula casi 7,5 millones de seguidores con quienes comparte, entre otras pinceladas de su vida privada, algunas informaciones sobre sus aficiones: las artes marciales mixtas, una disciplina que practica desde los 14 años y en la que ha llegado a competir, —e incluso a usar en defensa propia en alguna ocasión—, y la mecánica de coches; toda una profesión a la que dedica gran parte de su tiempo libre y que sin duda, es algo que ha sorprendido a muchos de los followers que ha ido ganando en los últimos tiempos.

Sweeney descubrió su pasión por la mecánica gracias a que su madre la obligó, justo en el momento en el que sacó el carné de conducir, a cambiar una llanta a su coche. Lo hizo sin motivo aparente y la joven actriz se enfadó mucho. Sin embargo, este fue el pistoletazo de salida de lo que es hoy en día su otro gran amor: la restauración de vehículos.

La intérprete sueña con viajar por las carreteras de Estados Unidos con un Ford Bronco de 1969 restaurado y, entre otros proyectos mecánicos que ha llevado a cabo, está trabajando en hacerlo realidad.

Su pasión por la mecánica es tal que Sydney ha llegado a abrirse un perfil en Tik Tok en el que únicamente cuelga vídeos de sus trabajos con el clásico de Ford. Aquí, la actriz acumula 891.000 de followers que no se pierden ni un detalle sobre los avances de Sweeney con el exterior y el interior del coche.

Además, con su trabajo en el taller, Sweeney está conjugando la mecánica con otro de sus hobbies: el diseño de interiores. Algo que también la vuelve loca e incluso ha llevado a la práctica con su propia casa familiar y con algunas de las de sus amigos. ¡Vamos, que es una verdadera todoterreno!