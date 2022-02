Lady Gaga, la (otra) gran protagonista de los Premios Oscar 2022

Después de American Horror Story: Hotel, Lady Gaga se atrevió a adentrarse aún más en una etapa que siempre ha estado muy presente en su carrera musical: la interpretación. Consiguió su primer Globo de Oro con el papel de la Condesa gracias a la serie de terror de FX, y tras eso, recibió una de las grandes oportunidades de su carrera.

La neoyorquina se unió a la ópera prima de Bradley Cooper, Ha nacido una estrella, una nueva versión del clásico de Hollywood que pudo llevarla al escenario de los Oscar a recoger el premio a Mejor Actriz. Sin embargo, solo lo hizo para recoger el de Mejor canción original por Shallow. Estar en la película y descubrirse como intérprete al gran público le sirvió para labrarse un camino en Hollywood… Que ahora se ha visto parcialmente truncado.

La artista volvió en 2020 a sus raíces electrónicas con Chromatica, un disco que reconcilió a los fans más escépticos desde Joanne y a la crítica, aunque no cuidó demasiado bien esta era. Hubo quien se acordó de ARTPOP, disco en el que apenas rodó tres videoclips, aunque en este tuvo otro proyecto que se le cruzó en la agenda: la grabación de La Casa Gucci, dirigida por Ridley Scott.

Basada en una historia real, la película contaba el auge y caída de Maurizio Gucci; con Gaga interpretando a Patrizia, esposa y artífice del asesinato del que fue CEO de la firma de moda. Tras el estreno de la cinta, en noviembre de 2021, todos coincidieron en que Gaga se haría con el primer Oscar a Mejor Actriz de su carrera.

Las nominaciones a otras convocatorias de premios rápidamente aparecieron, desde el BAFTA a de nuevo el Globo de Oro -que se llevó Nicole Kidman por Being the Ricardos-, aunque el 8 de febrero se haría con la peor noticia que podría recibir: no se encontraría entre las nominadas de los Premios Oscar.

Su campaña para los galardones más importantes del cine estadounidense ha sido evidente en las últimas semanas, aunque parece no haber sido suficiente de cara a la consideración de la Academia. En su lugar, Jessica Chastain, Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman y Kristen Stewart competirán por la ansiada estatuilla.

Las primeras palabras de Gaga sobre los Oscars

Aunque era evidente que el próximo paso de la artista era intentar sumar ese galardón a su palmarés, la artista ha optado por mantenerse elegante y no pronunciarse al respecto. Al menos de su propia nominación, pues sí ha celebrado la de Frederic Aspiras.

El que es estilista de peluquería personal de Gaga ha sido reconocido en la categoría de Mejor maquillaje y peluquería, compitiendo con otros títulos como Cruella o Dune -entre otros-. La intérprete de Yoü and I ha dedicado un sinfin de palabras emotivas hacia su amigo y colega, por lo que al menos habrá sacado algo bueno de su paso por la película.

Se desconoce si hará algún comentario al respecto más allá de elogiar a su amigo, aunque una cosa es segura: conociendo la ambición de la cantante, su siguiente proyecto debe estar cocinándose ya a fuego lento.