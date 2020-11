LOS40 Music Awards de 2020: Analizamos los discos internacionales que compiten por el premio

LOS40 Music Awards están a la vuelta de la esquina. El 11 de diciembre sabremos, por fin, los merecidos ganadores de nuestros premios. Mientras tanto, analizamos el trabajo de los artistas clasificados para que no se nos escape nada y tengamos en cuenta cada factor. En el Mejor Disco del Año Internacional, tenemos a cantantes de élite que han sacado álbumes de escándalo este último año.

Fine Line de Harry Styles, Future Nostalgia de Dua Lipa, After Hours de The Weeknd, Chromatica de Lady Gaga y Divinely Uninspired to a Hellish Extend de Lewis Capaldi son los cinco elegidos. La originalidad, la diversidad, el impacto internacional y demás elementos marcarán la valoración de estos álbumes.

‘Fine Line’ de Harry Styles

El segundo álbum en solitario de Harry Styles es sensibilidad, belleza, arte. Hacía tres años, desde el disco debut que llevaba su nombre, que no sacaba un trabajo así. Es un viaje al interior del corazón del británico que trata temas como su ruptura con Camile Rowe, como él mismo decía a una entrevista a The Rolling Stone: "Mi nuevo disco va sobre tener sexo y estar triste". Sin embargo, en canciones como Lights Up, deslumbra la confianza del artista que ha aprendido con el tiempo del historial amoroso. Puedes leer nuestra crítica completa aquí.

Watermelon Sugar rompió récords en listas nacionales e internacionales y sus otros temas Golden, Falling o Adore You tampoco se quedan atrás. Doce tracks que nos muestran la fortaleza de Styles como artista completo y va desvelando cada vez más las diferencias musicales que tenía en One Direction. Un álbum de la mano de los productores Tyler Johnson y Kid Harpoon que, según RIAA, batió el record de ventas con 1 millón de unidades convirtiéndose así en disco platino.

‘Future Nostalgia’ de Dua Lipa

El disco de la diva Dua Lipa ha sido bautizado como la máquina del tiempo. Future Nostalgia ha sido esa dosis de los años 80 y 90 que necesitábamos este año. Una mezcla con las temáticas de las letras que son, en cambio, muy actuales. Con historias de amor y de Girl Power, ponía a canciones como Break My Heart, Physical o Don’t Start Now en las listas nacionales e internacionales. A la vez. Este 2020 ha competido con ella misma porque, siendo sinceros, nadie se le compara.

Las inspiraciones tomadas fueron de su infancia. A lo Madonna, Blondie o Gwen Stefani, se ha coronado con este disco como lo hicieron ellas al principio de sus carreras. Porque Lipa ha venido para quedarse. Future Nostalgia entró en las listas de mayores ventas, en su país de origen, Reino Unido, se situó en el puesto número dos.

‘After Hours’ de The Weeknd

The Weeknd decide ser el protagonista de su cuarto álbum. After Hours no tiene colaboraciones vocales y tampoco le ha hecho falta. Ha sido un éxito descomunal volviéndole a poner como pieza principal en el tablero. Blinding Lights (que lleva semanas en el número 1 de LOS40), Too Late, Hardest To Love, Scared To Live o In Your Eyes, han enamorado al panorama internacional.

Ha trabajado con más de diez productores diferentes para que sea perfecto: Metro Boomin, Frank Dukes o Max Martin entre ellos. Puede que esa sea la clave de que cada tema suene diferente y único. Escuchamos pop, electrónica ochentera (una moda que ha caracterizado el 2020 como hemos visto también en Future Nostalgia), toques que recuerdan al trap, hip-hop... After Hours es una grata caja de sorpresas con muchas posibilidades de ser ganador.

‘Chromatica’ de Lady Gaga

Un sexto álbum de la artista que muestra su faceta más electropop, house y disco. Lady Gaga sacó Chromatica con un mismo mensaje y reivindicación que ha adoptado como propia en su carrera: animar a sus seguidores a ser ellos mismos. Gaga ha creado un mundo particular como refleja en sus videoclips, pero tratando temas muy terrenales como el empoderamiento de la mujer, las rupturas amorosas y las enfermedades mentales.

El boom de Rain On Me con Ariana Grande, Stupid Love, Sine From Above, Plastic Doll o Free Woman hacen de este álbum un potente competidor. Además de sus récords comerciales en diversos países como Australia, Canadá o Estados Unidos en primera posición de ventas. Un trabajo apoyado en grandes del campo electrónico: BloodPop, Tchami, Max Martin, Axwell, Benjamin Rice, Burns, Madeon y Skrillex.

‘Divinely Uninspired to a Hellish Extend’ de Lewis Capaldi

Este álbum debut del escocés Lewis Capaldi, tiene un nombre estúpido (dicho literalmente por el autor que brilla por su humor y naturalidad), pero contiene oro dentro. Con una trayectoria muy diferente al resto de artistas con los que compite, Capaldi tiene una sensibilidad y talento que lo caracterizan. Un descubrimiento de 2020 que nos ha regalado canciones como Lost On You, Before You Go, Bruises o Grace en este disco.

Una voz que te llega al corazón, un piano de fondo y una ruptura dolorosa. Son tres elementos que, aunque parecen comunes, Capaldi le ha conseguido dar su toque especial y se reconoce siempre que suena. Baladas sinceras y honestas que, en su conjunto, se han colado en listas internacionales. Es el segundo álbum en agotarse más rápidamente en Irlanda, superando incluso las unidades que Billie Eilish consiguió en su primer álbum.

Una vez analizados los pedazos de nominados, la pregunta sigue siendo difícil. ¿Quién tu ganador a Mejor Álbum del Año Internacional?