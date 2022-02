Álvaro Urquijo sobre el último homenaje a su hermano Enrique: “Yo no pondría otra palabra que no fuera amor”

En noviembre de 2019, Álvaro Urquijo y una veintena de artistas más se subieron al escenario del Wizink Center de Madrid para rendirle homenaje a Enrique Urquijo en el trigésimo aniversario de su muerte. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero las canciones de Los Secretos son clásicos que han trascendido generaciones.

“No es un disco de Los Secretos, sino un proyecto coral y de ahí que en la portada ponga Un homenaje a Enrique Urquijo, desde que no nos vemos”, es lo primero que recalca Álvaro sobre este proyecto que ha visto la luz ahora, dos años después debido a la pandemia y la complejidad del proyecto.

Aclara que “no estaba planeado hacer este disco ni este DVD, pero sí es verdad que llevábamos cámaras para que hubiera pantallas para que la gente en el Wikink Center lo viera como un espectáculo como se hacen las cosas”. También se registró al audio, como en todos sus conciertos.

Y cuando le enviaron los brutos y lo escuchó tuvo claro que había que hacer algo para no perder algo tan bonito. Así surgió este disco con un concierto benéfico cuyos beneficios fueron destinados a dos ONG con las que tienen afinidad.

Cambio de planes

“Ese concepto altruista de que todo el mundo participó gratis y todo lo que se recaudaba iba para la ONG, ahora cambió, era un disco que iba a salir al mercado y aunque no se venden muchos discos, de justicia es que cada uno reciba su porcentaje proporcional a su importancia y su participación”, explica. Y no hay más que imaginar lo que supone negociar cada contrato con tanta gente implicada, para darse cuenta del trabajo que hay detrás.

Álvaro se encargó de llamar por teléfono artista por artista para explicarles la idea. “Tanto Rozalén cantando Agárrate a mí María, como Manolo García cantando La calle del olvido o Miguel Ríos con su Ojos de gata… toda esa emotividad que han puesto los que han participado en el escenario, borra de la ecuación a Los Secretos, eso es lo que queríamos sacar a la luz”, señala.

El músico también ha publicado una biografía de Los Secretos en la que plasma las luces y las sombras de un grupo que nunca tuvo un pelotazo, pero que permanece vivo en la memoria de varias generaciones. Cada uno de los capítulos lleva por título una emoción y esa noche del homenaje, hubo muchas y si tuviera que resumirlas en una, lo tiene claro.

“Amor, cariño, respeto… las emociones que despiertan las canciones de mi hermano son muy difíciles de describir con palabras y menos, en una palabra, pero yo creo que fue amor. Hay amor de hermano, amor a tu pareja, amor a tus padres, pero también hay amor por la música y amor por alguien que ha emocionado y que ha sido parte de tu vida. No creo que ningún artista de los que estuvo hubiera sido quienes son si no hubieran tenido un trocito de la música de mi hermano grabada en alguna parte de su corazón”, explicaba.

Emociones compartidas

“Cada uno contaba su historia. Desde Rebeca Jiménez que contaba un poema que había escrito su padre el día que mi hermano murió o Rozalén a la que su padre le ponía las canciones de Los Secretos, o Manolo García que ya en el año 86 nos encontramos por ahí y nos dijo, ‘es que me encanta vuestro disco, quiero cantar con vosotros’…hay como un respeto y un amor en todo lo que se hace respecto a mi hermano que yo no pondría otra palabra que no fuera amor”, sentenciaba respecto a las emociones de una noche única.

La hija de Enrique Urquijo, María, también formó parte de esto. No medió para que su amiga Rosalía estuviera presente, pero sí “ella lo que hizo fue entregarle un recordatorio a cada uno de los participantes”.

Un homenaje lleno de emociones al alcance de todos.