Luis Fonsi comparte título y portada de su próximo álbum y nos invita a jugar para descubrir el track list

Luis Fonsi lanzó recientemente Vacaciones junto a Manuel Turizo, pero nada más lejos que vacaciones lo que ha tenido en su vida en los últimos tiempos. Vale que las fotos que comparten en sus redes con mucho barco, mucho mar o ratos de ocio, nos podían hacer pensar que había decidido disfrutar de la vida y dejar el trabajo aparcado una temporada. Pero nada que ver con lo que realmente ha estado haciendo.

Y buena prueba es que acaba de anunciar nuevo álbum del que ya nos ha avanzado título y portada. Se llama Ley de gravedad y por el tipo de fotografía que ha utilizado, nos hace pensar que tal vez lo urbano ya no sea la prioridad y que, tal vez, haya decidido volver a ese lado más de pop romántico que siempre le ha caracterizado.

“¡Se viene nuevo álbum mi gente! Después de meses de trabajo en el estudio ya estoy listo para presentarles #LeydeGravedad”, escribía en sus redes junto a esa portada en la que le vemos completamente vestido de negro y unas cuantas imágenes que, en realidad, nos hace sospechar que este nuevo disco esconde un poco de todo.

Y para no dejarlo en suposiciones, él mismo se ha encargado de resumir lo que vamos a encontrar en este nuevo trabajo. “Esta producción tiene todo lo que me gusta y representa: alegría, amor, romanticismo, melancolía, arte, música. Cuento los días para que lo puedan escuchar de principio a fin. Mientras tanto, estén atentos a lo que viene 👀”, señalaba dejándonos con la miel en los labios.

Aunque ya nos ha ido avanzando algo del track list. Eso sí, no piensa ponerlo fácil y ha decidido jugar. “Todo listo para mi nuevo álbum. Te estaré enviando unas pistas para descubrir el nombre de las canciones…¿Podrás descubrirlas todas?”, preguntaba desde sus stories poco antes de desvelar todo lo demás.

El juego de las pistas

Ya ha lanzado algunas pistas. “La primera canción del álbum tiene un nombre que me recuerda al sabor de un gelato. O el apellido de un diseñador italiano. El nombre de esta canción está oculto de una de las etiquetas de mi post de Instagram. ¿Cuál es el nombre del primer track de mi nuevo álbum?”, empezaba su juego.

Y seguía: “El nombre de mi segundo track es el mood en el que todos queremos estar, disfrutando de la playita, de la familia, los amigos y unas cervezas. Las mejores son con los amigos y en esta voy con un pana colombiano que tal vez va buscando una lady. Es mi más reciente lanzamiento, ¿cuál es?”. En este caso es fácil, Vacaciones está sonando a tope.

“Y si tú quieres báilame. Esta canción fue un sencillo lanzado en junio del año pasado. ¿Cuál es la tercera canción del álbum?”, continuaba. Y esta tampoco parece complicada de adivinar. “Una adivinanza para adivinar el nombre del cuarto track: Me escriben con cuatro letras, significo claridad, si me quitan una letra, una queda y nada más”, continuaba jugando.

Y vamos con la siguiente: “Haciendo un recap de las canciones que salieron en 2021, el quinto track del álbum es una romántica y es la última canción de este TikTok”. “Con este sencillo llegamos al #1 en el Billboard’s Latin Pop Airplay Chart. ¿Cuál es el nombre de este hit?, preguntaba sobre la sexta canción del track list.

“Let it snow, let it snow. Con esta canción de fondo llega la siguiente pista: cuando es invierno, a mi familia le encanta disfrutar de la nieve, de la montaña, de un chocolate caliente. Yo, en cambio, me siento en el polo norte, todo es frío y cualquier lugar parece la casa de un esquimal. ¿Puedes adivinar el nombre de la séptima canción?”, explicaba sobre la siguiente.

“¡Qué bueno ver las fotos del 2021 y ver este tbt! El final de temporada de La Voz España donde tuve la oportunidad de ser coach. El viernes 23 de septiembre se estrenó la última temporada, después de ese día empezó mi momento favorito de la semana…¿Logras adivinar el nombre de la octava canción?”, continuaba.

“En este track me acompañan dos colombianos. Vienen de Cali y uno de ellos es el productor y coautor de las canciones de este álbum. Si ordenan estas letras, ¿qué palabras descubren? Pista: Son 3 palabras y le dan nombre al álbum. Letras: ayedglerevad”, añadía sobre la siguiente canción. Y ya quedan menos.

“A dos años del lanzamiento de Vida, mi último álbum, recuerdo con amor cada una de sus canciones. Una de mis favoritas es Tanto para nada. Entre los segundos 57 y 58 de esta canción se encuentra el nombre del décimo track de mi nuevo álbum. ¿Puedes descubrir cuál es?”, continuaba preguntando.

Y seguía: “Pareja que entrena junta se mantiene junta. Aquí les mando la siguiente pista: el nombre del track 11 es lo que le digo a Águeda cuando la veo todos los días”. ¿Lo tienes claro?”.

Y del lado romántico pasamos al nostálgico. “Hace unos años hicimos Échame la culpa con Demi Lovato. Ve a Spotify y escucha la canción. En el canvas está la pista para descubrir el nombre del track 12 del álbum”, anunciaba.

Y parece que el álbum llega cargadito porque vamos a por la 13: “Empieza el 2022. Nuevos comienzos, nuevas canciones, nuevos conciertos. Este track se llama precisamente como el nombre de los conciertos de mayo en los que nos veremos. Estoy con uno de mis panas en esta canción. Yo sé que la saben y, además, ¡esta canción es así!, ¿cuál es?”.

“El track 14 es un remix y no puede ser mejor gracias a la compañía de 3 artistas excelentes que nos harán bailar. Es ‘perfecta’ para bailar y disfrutar con tus amigos…o con la persona que te gusta”, daba como pista.

“Dos personas conmigo en esta. A una la encontrarán etiquetada en las fotos de mi viaje a Venecia en mi Instagram. Y la otra te quiero llevar ‘de Puerto Rico a Cartagena o de Punta Cana a Venezuela”, seguía con las pistas y ya van 15.

“La última canción de mi disco la puedes descubrir en mi más reciente TikTok. ¡Corre a verla y descubre cuál es!”, terminaba con el juego. ¿Has conseguido averiguar todos los títulos?