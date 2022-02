Manuel Carrasco sobre ‘Fue’, su nuevo tema: “Una canción siempre FUE la razón para querernos”

Manuel Carrasco reseteaba sus redes sociales el pasado 1 de enero. “El 2022 empieza a escribirse sobre un folio en blanco”, escribía junto al que se ha convertido en su primer post en Instagram.

Y desde entonces ha ido compartiendo imágenes, versos y anticipos de lo que es su nueva canción: Fue. Un tema que, por lo que hemos podido ver hasta ahora, está claro que llega cargado de sensibilidad y corazón.

Este 11 de febrero verá la luz y podremos sumergirnos en este nuevo imaginario al que ha ido dando forma el onubense a lo largo de esta pandemia. “Una vez más la vida llama a mi puerta en forma de canción...”, comenzaba compartiendo junto a la portada.

“Una canción siempre va a mi rescate, me habla, la escucho, me rompe, me zarandea, me eleva, me conecta, me suspira al oído, me dispara y me mata dejándome vivo, me acompaña en mis soledades y me llena el vaso de ilusiones al pensarla en vuestros oídos. Una canción siempre FUE la razón para querernos. Este viernes estamos de estreno y ya será vuestra”, expresaba sobre lo que está a punto de lanzar.

Canción y gira

Está claro que ha llegado el momento de romper con el confinamiento y salir a la luz. Manuel Carrasco comienza año con nueva música y una agenda llena de conciertos.

“Después de estar en la sombra un tiempo, la luz del alma se enciende... Apenas una semana para empezar la gira y después de todo lo que ha pasado, se hace más necesaria que nunca, que ganas de veros... Y de cantaros y de quereros”, compartía hace unos días.

Y claro, ya hay muchos esperando ese momento.