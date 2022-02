Sebastián Yatra, Beyoncé y Billie Eilish: conoce las canciones nominadas a los Premios Óscar

Este martes, 8 de febrero, por fin hemos conocidos a los nominados y nominadas a la 94ª edición de los Premios Oscar. La famosa academia de cine celebrará el próximo 27 de marzo una nueva edición donde volveremos a ver una larga lista de celebs paseando por la alfombra roja.

Este año, entre los nominados encontramos a Penélope Cruz, Javier Bardem o el compositor Alberto Iglesias. ¡Bien de presencia española! Pero, como a nosotros lo que nos interesa es la música, vamos directamente a analizar los cinco temas que este año compiten a mejor canción original. ¡Y es que menudos temazos!

Eso sí, hay una gran ausencia. Y es que, debido a que Disney no la envió a tiempo, We Don’t Talk About Bruno (el hit de Encanto que ha coronado los charts de medio mundo) no está entre las nominaciones. ¡Una pena! Por suerte la película tiene representación en las candidas con Dos Oruguitas. De este modo, la canción que interpreta Sebastián Yatra en la cinta ha recibido la nominación al Oscar. Eso sí, recordad que el compositor es Lin-Manuel Miranda y el premio sería para él. Eso sí, quien se subirá al escenario a cantar es Yatra.

Pero el colombiano no es la única estrella musical que podría llevarse la estatuilla a mejor canción. Billie Eilish también postula al mismo premio. La artista estadounidense está entre los nominados gracias a No time to die, la canción principal de la última entrega de James Bond.

Pero como no van dos sin tres, hay una tercera estrella entre los nominados de esta categoría. Nada más y nada menos que Beyoncé. La diva pop está nominada por la canción de Be Alive de El Método Williams. A continuación analizamos las cinco canciones principales:

Be Alive de Beyoncé para El Método Williams

Una historia inspirada en hechos reales como puede ser la vida de las hermanas Williams necesitaba una canción que transmisiese toda esa fuerza y superación constante de dos deportistas de élite. En forma de diálogo, Beyoncé va contestando a un coro sobre lo importante que es estar orgullosa de ser quien eres.

Con una letra inspiradora escrita por la propia estrella junto a Darius Scott Dixson, la canción es una auténtica preciosidad. Se trata de la primera nominación al Oscar de la actriz. ¿Se lo llevará?

Beyoncé – Be Alive (Original Song from the Motion Picture “King Richard”) (Official Lyric Video)

Dos Oruguitas de Lin-Manuel Miranda para Encanto

Que sí, que todo el mundo está hablando de We Don’t Talk About Bruno, la arrasadora canción de Encanto que ha conseguido posicionarse en lo más alto de la lista Billboard durante dos semanas seguidas. Pero tenemos que reconocer que Dos Oruguitas, intepretada por Sebastián Yatra, es una auténtica preciosidad.

Con una emocionante melodía, el sonido de las guitarras y de los coros nos trasladan directamente a esa mágica colombia de Encanto. Además, tenemos que reconocer que la letra nos sigue poniendo la piel de gallina (sobre todo si has visto la película y sabes en que escena aparece).

La composición de esta canción ha corrido a cargo de Lin-Manuel Miranda. El compositor ha sido el encargado de toda la banda sonora de la película y podría llevarse su primer Oscar.

Sin duda, nos morimos de ganas de ver al cantante en la alfombra roja y de que cante en directo.

Sebastián Yatra - Dos Oruguitas (From "Encanto"/Audio Only)

No time to die de Billie Eilish para No time To Die

Lo de Billie Eilish parece de otra galaxia. Con tan solo 20 años puede presumir de ser una de las artistas más aclamadas de su generación. A su lista de premios musicales podría sumar su primer Oscar.

Todo gracias al tema No time to die, la canción principal de la última película de James Bond protagonizada por Daniel Craig. Escrita por la artista junto a su hermano Finneas O’Connel, se trata de una balada con toques electrónicos que engancha desde la primera nota. Una canción que retrata a la perfección el espíritu de la saga.

Billie Eilish - No Time To Die

Down to Joy de Van Morrison para Belfast

Desde Reino Unido y para la película Belfast, llega la cuarta nominada: Down To Joy. Un precioso blues interpretado por una de las mejores voces del género: Van Morrison. Con las trompetas como protagonistas y la percusión acompañando en todo el momento, la canción es un viaje al universo de la película a la que pertenece.

Sin duda, Morrison podría llevarse la estatuilla a casa, poniendo el broche de oro a una carrera llena de éxitos.

Somehow You Do de Diane Warren para Four Good Day

Van Morrison - Down to Joy (Official HQ Audio) [from "Belfast"]

La canción más triste de todas las candidatas: Somehow You Do. Se trata de un llanto musical que nos da directamente al corazón. Una melodía country que te atrapa y que no podrás dejar de escuchar.

Escrita por Diane Warren e interpretada por Reba McEntire, el tema funciona a la perfección en la trama de Four Good Day. ¿Se llevarán el premio a casa?