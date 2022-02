Eva Isanta y Cristina Medina, reunión de ‘La que se avecina’ para reflexionar sobre el cáncer

“¡Lo que hace esta mujer es muy grande!”. Son las palabras de admiración de Eva Isanta ante Cristina Medina. Las dos actrices de La que se avecina, han encontrado un hueco para reunirse y celebrar que ha terminado la quimio y la radio a la que se ha sometido la actriz para acabar con el cáncer de mama que le diagnosticaron hace unos meses.

“Compartir es amar y regalar. Síguela en @lamedinaesoficial y te sentirás menos sola/o si te han diagnosticado o estás en proceso de recuperación de un cáncer. Te admiro y quiero amiga. Gracias por tenerme algún ratito en tu vida❤️ Por cierto #Juan es nuestro camarero favorito 😍#adcbar", añadía Isanta dejando claro que su amiga es una inspiración para los que están pasando por la misma enfermedad que ella.

Medina ha compartido un vídeo para reflexionar sobre el momento que está atravesando con la enfermedad. Ese en el que muchos dan por sentado que debería estar feliz, aunque no sea así como ella lo vea.

El sentir de una enferma

“Quería solamente decir a la gente que estáis como yo, o la gente que empezáis, solamente mostraros mi apoyo más absoluto y todos mis deseos de mejora y de que todo tenga buen pronóstico. Y la gente que estéis como yo, que ya he terminado la quimio, la radio, y estoy en el tratamiento hormonal que te duelen las articulaciones lo más grande, yo de las cosas que estoy haciendo por recuperar es darle al ejercicio, de una manera light y luego me voy con el flamenco, me voy ambientando”, contaba sobre los refugios que encuentra para ir pasando los días.

Y es que, no está en un buen momento. “A mí, ahora, es cuando me está viniendo todo el shock emocional fuerte porque es como que cuando te lo diagnostican te quedas piiiii... y luego entras en todo el proceso de médicos, médicos, tratamientos, tratamientos, te destruyen, te destrozan, entonces ahora para mí es cuando está viniendo el piiiii...”, reconocía sin filtros.

Ella tiene claro que nadie mejor que ella, y los que han pasado o están pasando por la misma enfermedad, pueden entender este momento. “Hay una cosa que he descubierto y que por eso quiero compartir con vosotros. Se supone que dentro de unos meses, cuando todo en nuestro organismo se vaya recuperando, seremos la versión mejorada de nosotras mismas. Eso es lo que mucha gente que ha pasado por esta enfermedad dice. Pero claro, ahora mismo, yo no me siento una versión mejorada, me siento... la versión anterior está como destruida y he intentado darle un porqué a todas estas emociones que es un barullo de tristeza, ansiedad, nerviosismo, miedo, de todo”, expresaba.

Luto por quién fue

Ha llegado a la conclusión de que está viviendo una especie de luto de la que era antes. “Seguramente cuando todo esto termine, dentro de unos meses, cuando me sienta más recuperada, volverá la anterior y haremos una versión nueva, pero por si hay alguien que está ahora mismo confundida y en lugar de sentirse feliz por haber terminado el tratamiento está como un gato en una bolsa, que sepáis que yo estoy igual y que me ha servido de gran ayuda pensar en esto”, reconocía.

Y es que el vaivén de emociones no ha terminado, más bien se ha intensificado. “El día que estoy triste, estoy triste. El día que estoy más animada, estoy más animada. Y si estoy ansiosa, rabiosa, o me cago en todo lo que se menea, porque vaya tela la que me ha tocado, o la que nos ha tocado, pues con todo nuestro derecho”, reivindicaba.

Y ha querido hacer entender a los que se le acercan casi exigiéndole que se encuentre bien por haber terminado el tratamiento, que no es así como realmente se siente, y está en su derecho.

No solo Eva Isanta. La actriz está recibiendo mucho apoyo y cariño de sus compañeros de serie.