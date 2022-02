Gucci, Decathlon, Mayoral, un jet y otras joyas de Georgina Rodríguez en su serie que nos dicen quién es ella

Georgina Rodríguez ha pasado de ser una celebritie que fascina a todos los que la siguen a fascinar al mundo entero. La influencer y modelo que es pareja del futbolista Cristiano Ronaldo desde el año 2015 está arrasando tanto en Netflix con su documental que la plataforma ya ha anunciado que habrá una segunda temporada para que todos los fans podamos seguir viendo cómo se desenvuelve esta joven criada en Jaca en las altas esferas.

Pero antes de que llegue a la pequeña pantalla la segunda tanda de episodios de Soy Georgina, desde LOS40.com hemos querido recopilar unas cuantas joyitas que la argentina nos ha dejado en la primera temporada de su documental y que creemos que son clave para ayudarnos a comprender cómo es la verdadera Georgina Rodríguez.

Aquí os las dejamos:

1. "He pasado de vender lujo a lucirlo en las alfombras"



Esta frase es clave para conocer a Georgina. La modelo argentina se trasladó a España cuando era muy pequeña y se ha criado en Jaca (Huesca) en el seno de una familia trabajadora, aunque siempre ha tenido claro que lo suyo era ser bailarina o modelo.

Es Georgina Rodríguez, cumple 28 años y hace 5 su vida cambió para siempre. Todos los episodios de #SoyGeorgina ya disponibles. pic.twitter.com/E9x6GEOfDJ — Netflix España (@NetflixES) January 27, 2022

Goergina se trasladó a Madrid cuando acabó el instituto para buscar trabajo y después de estar en Massimo Dutti pasó a formar parte de la plantilla de Gucci en Madrid, y esto, le abrió las puertas del lujo y le permitió conocer a Cristiano Ronaldo, el hombre junto a quien ha llegado a las alfombras rojas.

2. "Yo llegaba a mi trabajo en autobús y me iba en Bugatti"

La vida de Georgina ha dado un giro de 180 grados desde que conoció a Cristiano Ronaldo. Pero sin duda, antes de que su relación se asentase la influencer vivió unos momentos en los que el contraste era constante. Como bien plasma esta afirmación, pasaba literalmente de ir en autobús en ir en un coche de la más alta gama del mercado. Ella vivía en un bajo y él en una mansión.

3. "Sé lo que es no tener nada y lo que es tener todo"

Georgina dice que se siente muy afortunada por la situación en la que se encuentra. Ella se considera una persona totalmente normal a la que la suerte le ha sonreído, pues, tal y como ya señalan las frases anteriores, ella misma llega a decir de forma explícita en su documental que sabe lo que es no tener nada y lo que supone tenerlo todo.

4. "Me gusta jugar a la lotería porque siempre sueño que me toque"

La lotería es ilusión más allá del dinero y Georgina Rodríguez es la prueba. Ella no parece preocupada en absoluto por su situación económica y aun así, juega a la lotería. Soñar es gratis y es de todos.

Aquí o te gustan los looks de #SoyGeorgina o te flipa el remix de 'EVIDENTEMENTE', no hay fallo. pic.twitter.com/TlwTVs4Kaf — Netflix España (@NetflixES) February 3, 2022

5. "Me encantan las esmeraldas, los diamantes, el zafiro, los rubís..." y "Me encanta Hermés, Gucci, Prada, que es súper femenino. Me encanta Louis Vuitton, me encanta el grupo Inditex, me encanta Decathlon, me encanta Mayoral, me encantan todas las marcas"

A Georgina Rodríguez le gusta la moda y el diseño. La protagonista de Soy Georgina insiste en su pasión por todo tipo de moda. Le gusta la ropa cara y labarata y también siente una gran atracción por las joyas de lujo. Para ella lo importante es el diseño. Eso sí, también nos queda claro que le cuesta elegir. Durante los seis episodios que tiene esta primera temporada, en la mayoría de ocasiones en las que tiene que indicar qué es lo que le gusta, hace listas muy largas y sorprendentemente variadas como estas.

6. "Me gustan las joyas con un chándal; quien no lo entiende ya lo entenderá"

Ella es una mujer de contrastes y le gusta el lujo y la moda urbana. Por eso, no duda en ponerse el chándal junto joyas de lujo. Se atreve con todo —lo que encaje con su estilo personal, marcado por la ropa cómoda y los vestidos ajustados— y mezcla, según ella misma llega a indicar, piezas low cost con otras de firmas de alta gama.

La única condición que Georgina tiene a la hora de vestirse es sentirse ella misma. Llevar algo que no encaja con su personalidad le genera inseguridad y por lo tanto, no lo lleva. De hecho, aunque tiene un equipo de asesores detrás, siempre es ella la que tiene la última palabra sobre sus looks de alfombra y otros eventos públicos.

7. "Y yo me vi allí, rodeada de realeza y burocracia"

Georgina se codea con la get set, pero hay que tener en cuenta que la joven modelo es prácticamente una recién llegada a las esferas más altas del planeta. Por eso, como nos pasaría a cualquier hijo de vecino, en ocasiones se relaciona con personas de la aristocracia a las que no tiene del todo claro como dirigirse. Además, y como quien tiene boca se equivoca, Georgina también sufre algún que otro desliz lingüístico como el de esta frase en la que confunde aristocracia con burocracia.

8. "No esperaba que hubiera paparazzi en Jaca"

Goergina Rodríguez es una diva de gran ciudad y no había vuelvo a la localidad en la que se crio desde que su relación con Cristiano Ronaldo la catapultó a la fama mundial. Ahora, según ella misma sostiene en el documental, "es la mujer del hombre más seguido del mundo" y esto le pasa factura en algunos ámbitos. Entre ellos, el de la privacidad. Cada vez que ella y su numerosa familia salen de casa van escoltados por su equipo de seguridad y por algún que otro paparazzi.

De hecho, los fotógrafos la siguen hasta Jaca cuando ella fue a rodar su documental allí e incluso interfieren en las decisiones que la familia toma a la hora de escoger alojamiento fijo o vacacional. Deben apartarse separados del foco si quieren disfrutar de su intimidad y esto implica evitar cualquier posible zona concurrida o de fácil acceso.

9. "El jet me facilita mucho la vida. Si tuviera que estar tres horas en un aeropuerto con Cris me volvería loca, preferiría no viajar"

Pues eso, que ser Cristiano Ronaldo tiene sus impedimentos y ser su pareja también. El futbolista y la modelo viajan en jet privado cuando van juntos, pero también cuando lo hace únicamente Georgina o ella y sus hijos. Ni uno ni el otro pisan ya transportes convencionales. Eso sí, para Georgina, lo mejor del jet de Cristiano "es la tripulación". Ellos la miman y la cuidan siempre que tiene que coger el avión.

10. "Yo de niña soñaba con tener una familia maravillosa, un príncipe azul, y hoy en día la tengo"

Para Georgina la familia es lo más importante. La influencer recuerda, en cada uno de los seis capítulos, lo feliz que le hace la maternidad y lo entregada que está a sus hijos. Para ella "ser mamá es estar preocupada 24 horas del día", aunque esto no le resta atractivo.

La modelo asegura que es muy amorosa con sus hijos y que esto incluso la lleva a ser un poco blanda cuando llegado el momento debería ponerse estricta con ellos. Además, señala que ellos son su prioridad absoluta, tanto que, viaje a dónde viaje, ella intenta por todos los medios hacer un viaje en jet de ida y otro de vuelta en el mismo día para poder levantarse al día siguiente con sus pequeños y desayunar todos juntos como "cualquier familia".