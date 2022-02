Patricia Steisy habla por primera vez de la enfermedad mental que padece: Trastorno límite de la personalidad

Patricia Steisy es uno de esos personajes televisivos entorno a los que siempre hay algún tipo de polémica. La vimos como tronista en Mujeres y Hombres y Viceversa y desde entonces ha ido colaborando en diferentes programas de Mediaset. Fue una de las colaboradoras más vehementes de la primera edición de Secret Story.

Como muchas otras comentaristas de este universo, tiene su propio canal en mtmad. En su última publicación ha decidido tratar un tema que le toca personalmente. No estaba muy convencida de hacerlo, pero se ha decidido por si su testimonio puede ayudar a alguien.

“Tengo una enfermedad mental, empecemos por ahí”. Así ha roto el hielo. Una confesión que hace unos años hubiese sido casi impensable y que, en estos tiempos, se ha normalizado y visibilizado como hacía falta.

Un trastorno diagnosticado

“Estoy aprendiendo a bailar con ella y que no me pise porque es una enfermedad que me va a acompañar toda la vida”, compartía. Se trata de una enfermedad diagnosticado desde que tenía 16 años, aunque cree que la padecía de antes.

“Tengo trastorno límite de la personalidad (TLP) en un nivel bastante fuerte”, admitía. Trataba de explicar en qué consiste esta enfermedad que, en realidad, es un cúmulo de muchas cosas y no todos los enfermos tienen la enfermedad de igual manera.

“Se produce porque naces con él o porque tienes una vida desestructurada donde te han dado una educación complicada y has tenido rotos los esquemas, y eso se refiere a que has pasado algún abandono, violación, traumas, insultos, no te sientes protegido, no te sientes querido, pasas mucho miedo, no te sientes estable, te insultan, te subestiman... normalmente viene por una infancia en la que ese niño no se siente seguro, cómodo ni bien tratado. Yo viene de eso”, intentaba explicar.

Ha confesado que los abusos que sufrió de pequeña le han provocado la enfermedad de la que en un principio renegó. “Esta enfermedad significa que tienes el termostato de las emociones reventado. Si estás feliz, estás muy feliz. Si estás triste, estás muy triste. Si estás cabreado, estás muy cabreado. Llevas tus emociones al límite”, continuaba.

Seguía explicando que esta enfermedad tiene un alto índice de suicidio. Ella ha reconocido que sí ha tenido algún pensamiento en ese sentido. “No me veo capaz, no lo haría, pero alguna vez la mente me ha jugado alguna mala pasada”, confesaba.

“Tengo TLP y soy ansiosa depresiva y soy evasiva. Eso significa que soy todo lo contrario a narcisista, quiero contentar a la gente, me cuesta trabajo decir no, quiero que todos a mi alrededor quiero que estén felices. Necesito que las personas estén bien porque no soporto la idea de que sufran o pasen un mal rato como en algún momento lo he pasado yo”, expresaba.

También ha reconocido que cuando ella engordó por la medicación para la depresión, se equivocaron, ella tenía TLP, “no necesitaba una medicación para la alegría”. Llegar al diagnóstico es importante porque, como ella ha explicado, del TLP a la esquizofrenia solo hay un paso y ella estuvo en el límite.

Reivindicando ayudas

Reconoce que es muy complicado para los amigos lidiar con esta enfermedad. Decidió irse al retiro que organizó Nagore Robles y “fui muy feliz y me empecé a sentir mal por ser feliz y me di cuenta de que en mi cabeza había algo que no funcionaba”. Se dio cuenta de que necesitaba ayuda, y no la que aporta la Seguridad Social que es insuficiente.

“Es una puta mierda lo que nos ofrecéis, al Estado se lo digo, es una puta mierda. No me podéis dar una puta psicóloga una vez al mes y que luego, se vaya de vacaciones, te pongan una nueva psicóloga y tengas que contarle lo mismo otra vez, no”, reivindicaba criticando la poca ayuda que se ofrece para los problemas mentales.

Sin duda, una cuestión que hay que seguir debatiendo.