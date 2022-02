UNIQUE explica el beso de su actuación en el Benidorm Fest: “España no es moderna”

¡No para, no para, no para! Parece que el Benidorm Fest no se quiere ir de nuestras vidas. El festival, cuya final se celebró el pasado 29 de enero, sigue acaparando titulares. Desde la lista de canciones suplentes que se quedaron a las puertas de participar hasta el auge de las panderetas en España gracias a las Tanxugueiras.

Este miércoles, 9 de febrero, han sido los chicos de Unique quien han querido aclarar por qué decidieron añadir un beso entre dos de sus integrantes en la primera semifinal del evento. Aunque la boyband no pasó a la final con su tema Mejores, dio uno de los grandes momentos de la noche al protagonizar un beso entre Valen y Matt.

Aunque el gesto fue muy aplaudido, parece que también hubo personas que decidieron criticarlo, asegurando que se trataba de una manera fácil de conseguir votos. Ahora, el grupo ha escrito una carta sobre las verdaderas razones por las que decieron incluir este bonito gesto:

“Hablar es muy fácil, pero entender muy difícil. ‘Por rascar votos’, ‘innecesario’, ‘No hacía falta’. No se confundan, señoras y señores: un beso siempre es necesario. Claro que es necesario. Claro que la sociedad ha cambiado mucho y que un beso entre dos chicos no es noticia, gracias al mundo. Pero una cosa es eso, y eso es que aún siga molestando a gente. Y muchos de vosotros vivís en una gran ciudad como puede ser Madrud o Barcelona, o en un entorno abierto. Y seguro que para vuestros padres, y si me apuras abuelos, no ha sido ninguna novedad, pero mirar más allá, no seáis egoistas y salir de vuestro círculo”

Los chicos han continuado explicando que parte del grupo pertenece al colectivo LGTBI+ y que no se están subiendo a ningún carro. Además, han querido dejar claro que para ellos es necesario: “Queda mucho por hacer y mucho por luchar. (...) Como dice una gran frase de una gran película 'Madrid parece muy moderna, pero Madrid no es moderna' y llevándonoslo al terreno nacional, España no es moderna"

El motivo del beso

“No pretendíamos nada, simplemente es un momento más de la actuación, en el que si ha podido dar alguna visibilidad genial, y si no, eso que nos llevamos”, han escrito en la carta. Para terminar, los chicos han querido recordar que "hay mucho más allá de nuestro entorno".

La razón de dar el comunicado dos semanas despúes

Han sido muchos los usuarios de Twitter que se han preguntado por qué los chicos de Unique han decidido dar este comunicado dos semanas después de su actuación en el Benidorm Fest. Los integrantes también han contestado claramente a estas críticas:

“¿Puede dar uno explicaciones cuando quiera? ¿Aunque hayan pasado días de lo ocurrido? Sé que nadie habla de eso ya, gracias a Dios. Pero HOY he decidido leer lo que no se entendió ese día y HOY se explica, de verdad, no hay más”.

Desde LOS40 apoyamos aquel beso que se dieron los chicos. Y es que toda visibilidad positiva del colectivo LGTBI+ es bien recibida. Ahora, por favor, centrémonos en Eurovisión por fin.