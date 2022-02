Las fotos que ha compartido María Castro representan a muchas madres (y a algún padre) con bebés en casa

María Castro es una de esas mujeres que hablan con naturalidad y, sobre todo, sin eufemismos de la maternidad. Es madre de dos niñas y lejos de idealizar esta faceta de las mujeres, la desmitifica y la muestra en su versión más real.

Lo ha vuelto a hacer publicando una serie de fotos que representan a muchas mamás que tienen bebés en casa. “El móvil acaba d traerme a la memoria estas 3 fotos, estos 3 momentos taaaan reales…y que me representan taaanto, los tengo q compartir… para no olvidarlos (aunq no creo q pudiera) y sobre todo para normalizar… porque cuando uno normaliza: asume, rebaja y relaja!”, empezaba escribiendo.

Fotografías en las que podemos verla dormir en cualquier sitio y de cualquier manera. Es lo que les ocurre a muchas mujeres que pasan las noches en vela con sus bebés.

Recordando para desmitificar

“Pertenecen a 3 descansos entre secuencias, en 3 días distintos, con 3 vestuarios distintos y en 3 localizaciones distintas… Valencia. Verano 2021. Película El juego de las llaves en curso. Maia 5 años recién cumplidos. Olivia 8 meses. Yo, veintipico noches de rodaje y una bebé lactante desertora del chupete. Y decenas de días largos, y calurosos, donde mamá TIENE (o más viene QUIERE), q compensar las ausencias d noche y los rodajes d muchas jornadas… y le cuesta llegar a todo. Ay la culpa, qué pesada es!”, reflexionaba.

Y es que la culpa es uno de los mayores males de las mujeres en su versión mamás. “Porque más q la teta, que tamb, era ese sentimiento tan común el que no me dejaba descansar lo que debería de día, para no desfallecer por las esquinas de noche… A veces nos ponemos el listón tan alto para llegar a todo, que olvidamos lo human@s que somos”, añadía María.

“Yo pude. Porque mi lema siempre ha sido ‘podemos con todo’ y a dura y cabezona 😂, me ganan pocos! Pero estas imágenes me las guardo para cuando no pueda, os las muestro para cuando no podáis… porque entonces seguiréis siendo un@s superhéroes/superheroínas, al menos para vuestros hijos, y aun parándote un rato a respirar y reponer, el mundo seguirá girando por ti”, aseguraba a las que han pasado o están pasando por lo mismo.

Aceptando realidades

“El equipo se pasó el rodaje haciéndome este tipo de fotos… yo durmiendo en suelos, o calabozos (la segunda) y con el móvil cerca, no fuera a ser que hubiese una hecatombe (ya ves tú) Y ante la pregunta de todos de: ‘pero cómo puedes dormirte así de fácil …’”, recordaba. Y es una pregunta que más de una habrá escuchado en alguna ocasión.

Ella tiene la respuesta: “Prueba a tener un bebé, ya verás como te vas a reír de la princesa del guisante! (Supongo que conocéis el cuento) Vamos… me lo como en crudo si hace falta! Porque los bebés en general, duermen mal… muy mal … creo que sólo un 18% lo hacen como@nos gustaría, así que ‘haberlos hailos’ pero escasos…”.

Y ahí es donde ella llega a la conclusión de que hay frases hechas que no tienen mucho sentido. “Así que eso de voy a ‘dormir como un bebé’ que se lo cuenten a otros… siempre he preferido la marmota en el dicho… Ojalá pronto! Que soy dura, y sé que todo pasa, no soy inmortal! Aunque ya empezamos a ver la luz…”, terminaba diciendo sobre su situación actual.