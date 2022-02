Natalia Sánchez sobre la salud mental: “Yo NO siempre puedo sola y NO siempre puedo con todo”

Afortunadamente la salud mental ha dejado de ser tabú y, desde que se habla abiertamente de ella, nos hemos dado cuenta de que todos, en algún momento de la vida, hemos pasado por un momento delicado en este sentido. Nadie puede sentirse raro por haber necesitado ayuda, más bien todo lo contrario y Natalia Sánchez lo sabe.

La que fuera una de las actrices más queridas de Los Serrano ha querido compartir su experiencia en este terreno. “Hoy quiero contaros algo muy personal y es que, como ya os he contado muchas veces, llevo 20 años de mi vida haciendo terapia (desde que tenía 11) y ¡no quiero dejar de hacerla nunca!”, admitía.

Ella fue una niña que conoció la fama muy pronto y eso tiene que marcar. “Por supuesto con sus idas y venidas, épocas en las que he sido más constante y épocas en las que lo he sido menos, pero siempre ha estado ahí, acompañándome en cada paso que he dado y ayudándome y empujándome a darlos. La terapia me dota de herramientas para afrontar mi día a día, los nuevos retos, los nuevos baches. Me hace más fuerte, más inteligente emocionalmente, más plena, más feliz”, reconocía.

Reivindicando el no siempre estar bien

Ahora que tanta gente está pasando por muy malos momentos es hora de hablar de esto. “Creo que es importantísimo normalizar de una vez por todas el ‘no estar bien’, y empezar a llamar a las cosas por su nombre: depresión, ansiedad, estrés, apatía… No siempre podemos sol@s. Yo NO siempre puedo sola y NO siempre puedo con todo y eso TAMBIÉN ESTÁ BIEN”, reivindicaba.

Han dejado de mirarte raro si dices que vas al psicólogo, se ha convertido en casi una necesidad. “Existen profesionales maravillosos por todas partes dispuest@s a ayudarnos: terapeutas de mil tipos, psicólogos, psiquiatras… Así que, si sientes que no puedes ¡pide ayuda! Pero ¡pídela ya! ¡No esperes más! Y si te sientes bien mental y emocionalmente y, sencillamente, quieres mejorar tu vida ¡también!”, reflexionaba.

“Siempre es el momento PERFECTO para empezar y cuanto antes lo hagáis ¡mejor! Es la mejor inversión que podéis hacer en vosotr@s mism@s y os prometo que os va a cambiar la vida… 😍Deseo, de corazón, que os animéis a dar el paso…🙏”, terminaba.