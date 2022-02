Uno de los últimos episodios de First Dates en Cuatro nos ha dejado un encuentro de lo más impactante que habrá dejado con la boca aierta a más de uno. Y es que el paso de Sergio por el programa tuvo de todo: se le escapó un gas en medio de la cena y dejó frases que su cita no va a olvidar.

El encuentro entre Sergio y Alicia en el espacio presentado por Carlos Sobera comenzó con la gran afición que él tenía con unos años menos, algo de lo que ella se dio cuenta muy rápido. "Yo pillé la ruta del Bakalao a tope, al máximo", reconoció, lo que no pilló a Alicia por sorpresa: "Te he calao a la primera: en Valencia y ruta del Bakalao, se sabe enseguida".

A continuación, tuvo lugar un suceso bochornoso que pudo arruinar la cena: a pesar de que Sergio intentó minimizar su impacto con sus manos, se le escapó un gas. La reacción de su compañera de mesa fue de estupefacción, pero lo dejó pasar. Y él, lo mismo, no se disculpó.

Siguió entonces hablando de su pasado tan fiestero. "Me daba unas fiestas... desde aquí pido perdón a mi madre porque salía los viernes y volvía los lunes". Eso sí, actualmente, dice que no toma tóxicos y que se cuida mucho, razón por la que se podría deber su poco aguante, ya que afirmó que su ron le estaba "poniendo fino" y que iba a "beber todo, hasta el agua de los floreros".

"Las mujeres me tiran las bragas"

Antes de que el recital anterior diera su pistoletazo de salida, Sergio ya dejó unas píldoras sobre cómo se las gasta. El hecho de tener "un alto nivel de vida" (según él) no pasa desapercibido.

"Saco mi coche y, como es un deportivo, las mujeres me tiran las bragas al parabrisas, pero eso no me gusta. Ellas se sorprenden porque tengo un piso, un Lamborghini y una moto... un alto nivel de vida", afirmó.

El final más predecible

A la hora de la verdad, los espectadores presenciaron el final más predecible que se podía esperar ante tal repertorio. Ella quería "un hombre tranquilo y que no me mienta, porque ya lo han hecho y les he pillado", y parece que en First Dates no lo encontró.

Sergio, por su parte, tampoco halló lo que buscaba: "Me gustaría quedar con ella como amigos, nos llevaríamos genial, nos lo pasaríamos muy bien de fiesta, pero como pareja no creo que llegáramos a nada". Alicia no podía estar más de acuerdo.