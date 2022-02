Sting vende su catálogo en solitario y con The Police por más de 250 millones de euros

Cada vez son más los gigantes de la música que están vendiendo los derechos de sus canciones. Hace poco conocimos que Bruce Springsteen cedía su catálogo a Sony Music por cerca de 438 millones de euros, y Bob Dylan hizo lo propio con Universal por más de 350 millones de euros. Ahora conocemos que otro grande de la música ha llevado a cabo la misma operación.

Sting ha venido el catálogo completo de sus canciones en solitario, además de las que compuso para The Police, a Universal Music. La empresa ya controlaba las grabaciones, pero ahora además se queda con los derechos de estas composiciones, donde se pueden encontrar éxitos como Roxanne, Every Breath You Take y Englishman in New York.

No se ha hecho oficial la cantidad de dinero que hay detrás de la transacción, pero algunos medios como The New York Times hablan de entre 250 y 300 millones de dólares.

Tras el acuerdo, "todo el trabajo de Sting como compositor y artista de grabación, desde The Police hasta su trabajo en solitario, estará dentro de la familia UMG", ha asegurado el presidente y director ejecutivo de Universal Music Group.

We are honored to expand our long and successful relationship with 17-time GRAMMY Award winner and global superstar Sting.



Por su parte, a través de un comunicado, Sting ha destacado la gran relación que ha mantenido con la que es su discográfica de siempre, y se mostró muy satisfecho de que su catálogo vaya a "un hogar en el que es valorado y respetado".

Esta decisión, cada vez más seguida por artistas con gran recorrido, pueden resultar muy rentables, ya que el uso de cada canción, sea una descarga, un fragmento incluido en una película o en una publicidad, genera el pago de derechos. Es una estrategia útil para artistas centrados en la planificación patrimonial y aquellos cuyos ingresos por giras se han visto afectados por la pandemia.

Diversas empresas han adquirido varios catálogos importantes en los últimos meses, incluidos los de David Bowie, Stevie Nicks, Paul Simon, Red Hot Chili Peppers y Shakira.

Sting, que ya suma 70 años, ha vendido más de cien millones de discos a lo largo de su carrera. Primero lo hizo con The Police, grupo con el que publicó cinco álbumes entre 1978 y 1983, y luego en solitario, con 15 discos de estudio.