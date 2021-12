Bruce Springsteen vende su catálogo musical por 500 millones de dólares

Hace tan solo unas semanas, Billboard afirmaba que Bruce Springsteen sería el siguiente en vender los derechos de su música. Ahora, poco antes de que 2021 sea historia, el mismo medio lo confirma: el Jefe vende su catálogo por 500 millones de dólares.

Está claro que los artistas clásicos como Bruce nunca pasarán de moda, por lo que su música sigue siendo rentable. Eso sí, las formas de consumo han vivido un cambio radical en los últimos años, siendo las plataformas de streaming las vías favoritas para ello por encima de los CDs o vinilos.

Es por ello que los números de reproducciones han sustituido a las cifras de venta de material físico si hablamos de millones, por lo que músicos de dilatada carrera se están decidiendo por obtener un beneficio inmediato de sus creaciones.

Aquellos que quieren poner la aguja sobre el surco de su disco siguen acudiendo a su tienda favorita (y ojo porque las ventas de vinilo han aumentado), pero es evidente que lejos han quedado las décadas en las que las ventas se contaban por millones. Bruce, en su caso particular, ha repartido más de 65 millones de copias de sus álbumes, incluyendo el 15 veces platino Born in the USA o The River, que alcanzó 5 veces la misma categoría.

Ahora, fuentes cercanas a Billboard confirman que el frontman de la E-Street Band ha llegado a un acuerdo con Sony Music para vender los derechos de su música por un valor de 500 millones de dólares. Una noticia de la que también se ha hecho eco Rolling Stone.

Tina Turner, Bob Dylan, Aerosmith...

Springsteen toma esta decisión en el año en que ha cumplido 72 años (que celebramos con sus 10 mejores momentos en directo), y sigue así la tendencia de muchos compañeros y amigos en la profesión.

Tina Turner había sido la anterior en hacer lo propio. La inconfundible cantante recibió 300 millones de dólares por sus canciones, siendo BMG la gigante que se hizo con ellas. Una cantidad que disfruta felizmente junto a su marido en su castillo de Suiza.

Bob Dylan, Aerosmith, Shakira, Mick Fleetwood, Neil Young... Todos estos artistas hicieron lo mismo en los últimos meses. ¿Quién será el siguiente?