La historia real de ‘Fiera inquieta’ el himno de ‘Pasión de gavilanes’ que vuelve a sonar casi 20 años después

“¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda?, una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. Yo soy su mujer”. Seguro que son muchos los que reconocen estos versos de Fiera inquieta, el himno de Pasión de gavilanes.

La serie colombiana marcó a toda una generación a principio del milenio. Ahora, casi 20 años después regresa con los descendientes de la dinastía Reyes Elizondo. Mediaset todavía no ha dado la fecha de estreno de esta segunda temporada, pero está claro que está al caer.

Volverá también Rosario Montes, el personaje al que interpreta Zharick León. La que un día en un bar empezó a cantar esta canción que se convirtió en el gran emblema de la serie y que, en 2003, consiguió muy buenos datos y cifras de éxito.

La historia detrás

Aunque es una canción de mucho empoderamiento femenino, en realidad, la compuso un hombre: Nicolás Uribe. En su día explicó el origen de esta canción: “En muchas canciones los hombres dicen ‘yo soy el rey, yo soy el duro’. Aquí lo que yo quería era voltear eso y que la mujer dijera ‘yo soy la dura”.

Pero no es Zharick León quien le pone voz a esta canción sino Ángela María Forero Chadid que allá por 2003 era una cantante bastante desconocida para el gran público. Era hija de un dentista y una ama de casa, prima lejana de Shakira.

La serie lanzó dos discos y fue ella la que interpretó la mayoría de las canciones que incluía. Junto a Fiera inquieta, en su día triunfaron temas como Vete, Sobre el fuego o Dulce pesadilla.

Ahora, dos décadas después, esa canción vuelve a nuestras vidas, con nueva versión. El productor musical y compositor colombiano, Sebastián Luengas, es el encargado de la música de la nueva temporada y ya ha compartido un fragmento de la nueva versión.

Era obvio, que no podía faltar este hit ahora que regresan los Reyes Elizondo.