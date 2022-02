Dove Cameron vuelve a la música con ‘Boyfriend’ y ya tiene portada

“Omg 😍😍”. Esta ha sido la reacción de Bella Thorne a la portada que ha compartido Dove Cameron de su nuevo single. Ya lo había avisado, la actriz de Los descendientes estaba preparando EP y aquí tenemos una muestra. Este viernes 11 de febrero lanzará nueva canción.

La actriz y cantante es una de esas chicas precoces que conoció la fama siendo menor de edad. Una chica Disney que hizo un doble papel en Liv and Maddie cuando tenía 13 años y que no ha dejado de ir encadenando proyectos desde entonces. Y en todo este tiempo ha ido compaginando su faceta de actriz con la de cantante.

“Canto en todos lados. Canto en todos lados menos en donde debería de cantar. En donde menos canto es en el estudio. En el estudio escribo”, explicaba en una entrevista con la edición mexicana de InStyle.

“Mi inspiración para escribir canciones varía mucho. Antes era muy de romance y relaciones y ahora estoy trabajando en mi EP. No quiero dar muchos detalles, pero ahora estoy influenciada por algunos de mis personajes favoritos de películas e historias más oscuras del cine. Cada canción… No, no puedo decir esto. Bueno, va a ser muy cinematográfico. Está inspirado en mis películas favoritas”, avanza sobre el trabajo que está por llegar.

Llega Boyfriend

Este mismo viernes llegará Boyfriend, un nuevo tema del que todavía no ha dado muchos detalles, pero del que ha compartido ya la portada que insinúa más que muestra.

Hay que retroceder a marzo de 2021 para descubrir su anterior tema, Lazy baby. Una canción en la que hablaba de su ruptura con Thomas Doherty y cómo se había recuperado. No sabemos si esta nueva pista también hablará de él o habrá encontrado sustituto o, como ella misma ha explicado, se ha inspirado en alguna película.

Es de las que se ha lanzado a hablar de la importancia de cuidar la salud mental. De hecho, en este EP ha volcado todos sus sentimientos, incluyendo la ira la tristeza. Piensa que para poder procesarlos de manera sana es muy importante poder hablar de ellos.

Música antes de la llegada de Good Mourning Wiht a U, la peli dirigida por Machine Gun Kelly en la que ha trabajado junto a Megan Fox, Pete Davidson o Becky G.