Chanel y su ‘SloMo’ revolucionan YouTube: las reacciones virales de su actuación en el Benidorm Fest

Su carrera en la música no ha hecho más que empezar pero ya está pisando fuerte. Y es que el éxito de Chanel ha revolucionado YouTube con un buen número de reacciones virales de su actuación en el Benidorm Fest.

Tras la celebración del certamen en la ciudad alicantina, la polémica con los votos y el jurado dio mucho que hablar, pero algo ha quedado muy claro: el apoyo a Chanel, la representante de España en Eurovisión 2022, es absoluto.

Y este apoyo ha traspasado fronteras. Es más, muchxs la ven como una de las favoritas gracias a su SloMo. Si bien nos enteramos muy pronto de la gran acogida de los eurofans de todo el mundo gracias a los comentarios del vídeo de la actuación en la final del Benidorm Fest, en los últimos días se ha ido un paso más allá.

YouTube, la plataforma de vídeos por excelencia, se ha plagado de reacciones de creadores de contenido con miles de seguidores. No hay excepción que se resista: todxs alucinan y dejan momentazos viendo a nuestra artista.

"Va a volver loca a toda Europa", "será Top 10 en Eurovisión"

La responsable del canal Honest Vocal Coach, con 233.000 suscriptores, no se ha quedado corta en elogios. "Es muy buena, me encanta" y "su voz es muy poderosa", dijo mientras disfrutaba del vídeo, añadiendo que sus unos riffs vocales le recuerdan a Camila Cabello. "La coreografía es genial, su look es genial" y "el calor y la pasión que transmite es muy buena comparada con otros que he visto", concluyó.

Vocal Coach Reacts to Chanel 'SloMo' Spain - Eurovision 2022

Por otro lado, los miembros de wiwibloggs (muy conocidos en el mundo eurovisivo) se quedaron literalmente boquiabiertos. "Es verdaderamente hipnotizante", "no puede ser verdad" o "va a volver loco a toda Europa" fueron algunas de las frases que compartieron con sus 170.000 seguidores, todo ello en un vídeo repleto de caras de incredulidad y satisfacción. Su conclusión: "Será un Top 10 en Eurovisión".

Chanel "SloMo" Reaction | Spain Eurovision 2022

Estos solo son dos ejemplos de la gran cantidad de vídeos con este contenido que nos podemos encontrar en YouTube, todo ellos con miles de reproducciones. Eso sí, también rescatamos el vídeo de una internauta no tan conocida, ya que su reacción no tiene desperdicio.

El nombre del canal es Slavandic (algo más de 1000 suscriptores) y su vídeo acumula casi 15.000 views. Nada más comenzar, con las primeras notas y el "let's go" de Chanel, se ve obligada a darle a pausa para pegar un grito y decir "es muy buena, ¡oh, dios mío!", aunque su cara daría para muchos más adjetivos.

REACTION| Spain #eurovision2022 Chanel “Slomo” how hypnotic is your booty ? #esc #benidormfest

"Ya ha ganado, que lo sepa el resto", dice convencida mientras ya no sabe ni cómo expresar su satisfacción, además de decir que le recuerda a la Jlo de los 90. Una reacción como pocas, no cabe duda, y que refleja el impacto que Chanel está teniendo más allá de nuestro país con vistas a Eurovisión 2022.