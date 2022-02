Sebastián Yatra canta por primera vez ‘No se habla de Bruno’ de ‘Encanto’

Todo el mundo está hablando de Bruno. Aunque la canción diga lo contrario, pocas personas han podido resistirse a los ritmos de la canción de ‘Encanto’. We Don’t Talk About Bruno, compuesto por Lin-Manuel Miranda, lleva dos semanas seguidas en lo más alto de la lista de Billboard. Se trata de la primera canción Disney que consigue estar tanto tiempo en el número 1 del prestigioso chart.

La canción, interpretada por Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero y Stephanie Beatriz, no ha dejado de ganar seguidores y seguidoras en las últimas semanas, hasta convertirse en el fenómeno que es.

A pesar de haber conquistado a la audiencia, parece que la Academia de Hollywood no la ha tenido en cuenta para la categoría Mejor Canción de los Oscar 2022. Eso sí, la organización ha nominado otro de los temas de Encanto: Dos Oruguitas. Esta última, también compuesta por Lin-Manuel Miranda, es interpretada por uno de los artistas más queridos del momento: Sebastián Yatra.

El colombiano consigue emocionarnos con su increíble voz en uno de los momentos más bonitos de la cinta Disney. De hecho, seguramente veamos a la estrella interpretar el tema en la gala de los Oscar.

Pero, ¿Sebastián Yatra ha caído rendido ante la fiebre de We Don’t Talk About Bruno? En LOS40 hemos querido saber si e intérprete de Dharma tampoco ha podido quitarse de la cabeza la melodía de Encanto.

En el estudio de LOS40, por primera vez, Sebastián Yartra se ha animado a cantar el estribillo de We Don’t Talk About Bruno. ¡Y no lo hace nada mal! Eso sí, parece que se ha quedado en la estrofa que todo el mundo se sabe. Puedes ver el vídeo arriba.

¿Cuántas veces ha visto Encanto Sebastián Yatra?

Además, tras cantar el estribillo junto a nuestro compañero Ramses López, Yatra nos ha confesado que no es de los que ve las películas más de una vez. De hecho, con Encanto ha hecho una excepción y en menos de dos meses la ha visto dos veces: “Yo soy muy malo para ver las películas bastantes veces. Es más, Encanto es de las pocas películas que he visto dos veces”.

Sin duda, Yatra se ha convertido en una de las estrellas del momento. El artista está viviendo un gran momento profesional gracias al lanzamiento de su nuevo disco Dharma.