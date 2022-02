Rosa López aclara su situación económica: “No soy millonaria pero puedo vivir de mi trabajo y de mi voz”

La entrevista de Rosa López en Formula TV esta semana ha dado y está dando mucho juego esta semana por el revuelo que se ha generado en torno a sus palabras. Unas explicaciones sobre lo mal que lo pasan artistas como ella ("No hay trabajo, no hay conciertos") en situaciones como la vivida desde 2020 ha desenbocado en una confusión a la que la propia artista ha querido poner fin.

A través de sus redes sociales ha querido precisar que por fortuna su talento vocal sigue permitiéndole salir adelante. Una explicación en la que asegura que no es millonaria pero que puede vivir de su trabajo y de su voz: "Buenos días familia, hater, curiosos y otros. Me gustaría aclarar esta noticia que tanto revuelo ha causado. (...) La familia que me sigue y que está dentro de esa zona de Colaboradores de Rosa López, donde hay un total de 47 personas, a las cuales adoro y con las que comparto parte de mi tiempo, les doy contenido exclusivo y tenemos un contacto más directo".

Estos "suscriptores de su contenido premium" suponen una gran fuente de ingresos pra Rosa López y hasta la propia cantante es concisciente de que su futuro puede cambiar: "Gracias a Dios, puedo vivir de mi trabajo y de mi voz. Eso si hasta que llegue el día que me tenga que dedicar a vender papas, si algo os puedo decir, es que no se me caen los anillos por vender patatas. Mi Rosa López FCO y una servidora, hemos donado la cantidad de 7500 euros a los habitantes de la Palma, vendiendo mis vestidos y más productos de marcas y amigos que quisieron colaborar.

Rosa además deja claro que prefiere no 'vendrse' en según qué negocios: "He rechazado un montón de empresas que me pagan por enviar saludos o grabar vídeos, a cambio de pagos. Si mando un vídeo a alguien, lo hago de corazón. Creo que sería mejor negocio que tener un grupo de colaboradores, donde abonan un precio simbólico de 4,99 euros. No hago lo de los vídeos porque no soy ambiciosa con el dinero y no me gusta cobrar por algo que me alegra la vida.

"No soy millonaria pero que ya es la segunda vez que se dicen cosas así de mi economía. De verdad, os pido que os centréis en esos conciertos que estamos preparando, que seáis felices y que los titulares de las revistas, son muy relativos y que si tuviese que buscar trabajo como obrera, me apuntaría sin problema en cualquier oficina de empleo, vengo de familia trabajadora y sigo trabajando día a día para crecer y ayudar a todo los que puedo" asegura Rosa López a Fórmula TV.

Ya con ganas de que se calme el asunto, Rosa López presenta sus próximos proyectos: "De verdad que os agradezco el interés pero si mostraseis el mismo interés en ver lo bonito que se presenta este año y me dieseis ese apoyo en redes y siguiendo mis cuentas, os lo agradecería en el alma. El día 25 de este mes salen las candidaturas a los premios MIN y me encantaría que votaseis mi candidatura como artista independiente y que reforzaseis mi música, como artista independiente y mujer emprendedora, empiédrala y luchadora.

De verdad que hay gente que os cobraría mucho más por cosas sin fundamento, pero yo si vivo de mi RosaLopezFanClubOficial porque ellos son mi discografica, mi apoyo y mi familia musical. Ojalá todos los artistas tuviesen este maravilloso club de fans. Hay mucho trabajo y muchos proyectos con ilusión y no puedo pararme a estas banalidades en forma de titulares. Una cosa es un titular y otra cosa es LA VIDA.

La solista estará muy pronto de gira con su GiraFenix 2022