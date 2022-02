Laura Escanes explica por qué se hace una colonoscopia: “Se habla poquito (supongo que por vergüenza)”

Laura Escanes se perdió una fiesta de influencers esta semana y la razón ha sido la colonoscopia a la que tenía que someterse este viernes que la había dejado un poco débil porque lleva muchas horas sin poder comer. Una prueba que ella misma anunció en sus redes.

En uno de los Q&A de su Instagram le han preguntado por qué tiene que hacerse esta prueba y no ha evitado la respuesta. “Por protocolo antes de la operación de la semana que viene. Me operan de hemorroides. Me salieron en el parto con Roma e hicieron trombo, nunca se curaron del todo y la única manera es mediante cirugía. La colonoscopia de mañana es para asegurarnos que todo está ok antes de la operación”, explicaba.

Una enfermedad que suele provocar risas o reparos en algunas ocasiones y de la que, por lo tanto, no se suele hablar mucho. Y ella es consciente, aunque reivindica un cambio en este sentido. “No es nada glamuroso, pero es muy típico en el postparto y se habla poquito (supongo que por vergüenza)”, escribía en sus stories.

Problemas con la piel

Y ya puestos, también le han preguntado por la reacción que tuvo en la piel hace unos días. “Siempre utilizo un serum de VitC en mi rutina de la mañana y siempre con protección solar +50. Por la noche en mi rutina (no todas las noches) uso Retinol desde hace tiempo. Bien. Llevo meses haciéndolo así y mi piel ha mejorado increíble”, empezaba explicando sobre el tratamiento que usa para su piel.

“El otro día me equivoqué, no me preguntes como con mi cabeza en notro sitio y utilicé la VitC y el Retinol en la rutina de la noche, y al instante se me irritó. Me di cuenta rápido y pude calmar la piel a tiempo. Pero mucho cuidado con mezclar productos. Mi rutina está hecha por mi dermatóloga y el uso del retinol tiene que ser poco a poco”, añadía.

Está claro que sus consejos como influencer tienen mucho peso en muchas personas y está muy bien que haga este tipo de aclaraciones para que se haga un uso responsable de todo tipo de productos.

Y le deseamos lo mejor en su operación de la semana que viene.