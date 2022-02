¿Qué ha sido de los verdaderos Pam & Tommy? Así han cambiado

Pamela Anderson y Tommy Lee han vuelto a estar en las portadas de todos los medios tras el estreno de la serie inspirada en su historia en Disney+. En concreto, en la historia de la cinta que contenía un vídeo sexual que acabó recorriendo cada rincón del mundo.

El flechazo entre el roquero y la actriz fue inminente en una discoteca. Se casaron de forma repentina habiéndose conocido solo 96 horas antes y tuvieron dos hijos. Pero su matrimonio acabó en 1998, y no de muy buenas formas. La ex Vigilante de la playa acabó denunciando al integrante de Mötley Crüe por supuestos abusos.

Pero, ¿qué ha sido de la que fue la pareja del año y la más mediática?

Pamela Anderson, centrada en su vida personal

A Pamela no le dejaron de llover papeles en el cine y la televisión. Incluso se atrevió con un personaje de superheroína en Superhero Movie. También apareció en Scary Movie 3 y en Dancing With The Stars, entre otras.

Pero lo cierto es que aunque Pamela contaba con perfiles en sus redes sociales, decidió prescindir de ellos y alejarse completamente de la red. En enero de 2021 anunció que dejaría las redes para centrarse en su vida.

En el 2003 se hizo portavoz de la American Liver Foundation y, siguiendo con su lado altruista, está a los mandos de la Pamela Anderson Foundation, que se dedica a apoyar organizaciones e individuos que luchan por la protección de los seres humanos, los animales y los derechos medioambientales.

Coincidencia con su marcha de las redes, anunció que se había casado por quinta vez. Esta vez, con el guardaespaldas Dan Hayhurst.

Pamela Anderson en la actualidad / Bravo (Getty Images)

Tommy Lee = música + música

El roquero nunca ha abandonado su pasión por la música. Después de su paso por Mötley Crüe, de cuya formación decidió separarse en el año 1999, siguió uniéndose a otros proyectos. Methods of Mayhem, su carrera como solista, Rock Star Supernova y Electro Mayhem han formado parte (y siguen haciéndolo) de la trayectoria musical de Tommy Lee.

Actualmente forma parte de Electro Mayhem con DJ Aero, con quien realiza giras como DJ de música electrónica.

En su vida personal, su pareja actual es Brittany Furlan, cómica y actriz.

Tommy Lee en la actualidad / Emma McIntyre (Getty Images)

Pero lo cierto es que Pam y Tommy se han reencontrado en diversas ocasiones tras su divorcio. Algunas de ellas lo han hecho frente a las cámaras, abrazándose y sonriéndose. Al fin y al cabo, comparten la paternidad de sus dos únicos hijos: Brandon y Dylan Lee.