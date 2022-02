Entre la lesión y la pandemia (y también para disfrutar de su maternidad), Malú tuvo que pasar casi tres años separada de los escenarios por lo que el anuncio de su nuevo proyecto musical y su consiguiente presentación en directo es ahora mismo (casi) todo para ella.

A través de sus perfiles oficiales en las redes sociales la vemos como su cuenta está casi monopolizada por la idea de volver a salir a ofrecer su show en vivo y en directo y recibir el cariño y el calor del público del que ha estado alejada durante demasiado tiempo.

Es por ello que pese al carel inicialmente anunciado de conciertos, Malú sigue añadiendo fechas a su 'Mil batallas Tour' confirmando ciudades de nuestra geografía que por el momento se habían quedado sin su gira. En su perfil ha añadido dos nuevos directos

"12 de Mayo empezamos en Madrid… Estáis listos para esto? 🤗🤟🏼❤️ #MilBatallasTour", "Seguimos preparando sorpresas… verdad @__rubengarcia__ ? 🤟🏼🤟🏼🤟🏼" o "Seguimos preparando tooooooodo lo q viene!!! Vamooooooos 🤟🏼🤟🏼🤟🏼 #milbatallastour" son algunos de los últimos mensajes que podemos leer en su cuenta oficial.

La gira sigue creciendo y también lo sigue haciendo los nervios tanto de la artista como de su público por volver a encontrarse en vivo y en directo. De momento, el tour suma ya más de una veintena de conciertos. Hace unas semanas, en su primer concierto con público, después de mucho tiempo la cantante se dirigió a su público en un ataque de sinceridad y honestidad.

"Muchísimas gracias por estar aquí, por las ganas, porque siempre os veo. Porque siempre os quedáis incluso cuando no estoy. Por eso voy a hacer un spoiler de cojones... ¡Guardad los móviles! Les cuento que igual nos vemos, en un concierto, en mayo. Llevaba mucho tiempo agobiada con este momento, porque llevaba mucho tiempo sin subir al escenario. Y ahora mismo me voy a echar a llorar un par de horas y luego, si queda alguien por ahí, os saludo. Por último, quiero agradecer a mi discográfica, a Sony, porque no todos los momentos han sido maravillosos y ellos han estado ahí siempre. Tengo un equipo que se ha dejado la piel para que yo esté feliz. Somos una familia para todo, para lo bueno y para lo malo y agradezco que nos apoyen los que van a invertir en nosotros. Es una palabra poco romántica, pero es así. Necesitas que te apoyen para poder hacer lo que quieres... Sobre todo, en una era en la que es muy difícil que la gente no te acompleje con lo que quizá se considera más potente. Por eso gracias" dijo Malú en directo.

Madrid, Granada, Murcia, Córdoba, Sevilla, Tarragona, Valencia, Albacete, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Marbella, Castellón, Sancti Petri, Alicante, Almería, Mérida, Bilbao, A Coruña, Málaga yBarcelona forman hasta el momento Mil Batallas Tour 2022.