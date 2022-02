Miriam Giovanelli, una de las primeras en compartir un mensaje de San Valentín que habría que tener en cuenta

Este 14 de febrero, un año más, celebramos San Valentín, más conocido como el día de los enamorados que siempre genera tanto debate. ¿Es una fecha puramente comercial o una fecha romántica? Hay opiniones para todos los gustos, pero si tiene algo importante, es que nos hace reflexionar sobre un sentimiento tan universal como es el amor.

Sí, muchos coinciden en que el amor es el motor que nos mueve, y puede que no anden desencaminados. El debate entraría en definir qué es lo que entendemos por amor y cuántas clases de amor hay.

Un día como hoy, por ejemplo, David Beckham ha asegurado que en su vida hay dos amores. Ha querido mandar su felicitación de San Valentín a su mujer, Victoria Beckham y a su hija, Harper. Y sí, ¿por qué no? Que el amor no es solo cuestión de pareja. "Feliz San Valentín a mis niñas ❤️❤️ 2 mujeres hermosas y fuertes. Por cierto, Harper recuerda que papá siempre será tu San Valentín 😂 te amo @victoriabeckham ❤️", escribía junto a varias imágenes con ellas.

De hecho, otra de las que ha sido madrugadora a la hora de compartir su reflexión sobre el amor es Miriam Giovanelli. Una actriz enamorada que ha formado una bonita familia, pero que defiende un tipo de amor al margen de esa situación.

Un mensaje claro

“El amor empieza por uno mismo. Nada como quererse bien para pasar un día de San Valentín ❤️‍🔥 fetén”, aseguraba en sus redes sociales. Y lo hacía junto a una fotografía con una frase escrita: “Parar de romantizar a quien te hiere”.

Un mensaje claro en contra de esos amores tóxicos que tantas veces nos han enternecido viéndolos en pantalla o leyéndolos en algún libro. No, hay amores que no son buenos y que no deberían ser protagonistas de ninguna comedia romántica.

Así que Giovanelli ha querido pedir un deseo para este día: “A quererse mucho pero, sobre todo, a quererse bien. Feliz San Valentín a tutti!”.

Unas palabras muy aplaudidas por los más madrugadores entre los que se encontraba la también actriz, Silvia Marty que ha compartido un corazón rojo.