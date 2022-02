‘Secret Story 2’ ya tiene nueva habitante VIP para sustituir a Nagore Robles (y es del clan Pantoja)

Secret Story 2 ha encontrado una nueva fórmula que funciona y aporta nuevas tramas a la casa y ayuda a ir conociendo información de los habitantes de la casa. Los invitados VIP parecen haberse convertido en el nuevo recurso revolucionario. El primero iba a ser Kiko Rivera,que todos recordamos la exclusiva incendiaria arremetiendo contra su hermana que hizo que su visita se cancelara. El programa, habituado a encontrar soluciones rápidamente ante los imprevistos, encontró una sustituta.

Nagore Robles fue la primera VIP que entró a la Casa de los Secretos de anónimos, y lo hizo con el papel de reina. En una prueba semanal en la que tenían que separarse entre nobles y vasallos, la exparticipante de Gran Hermano hizo migas con todos, llevando información de primera mano a plató sobre cómo es cada uno. Aunque una vez fuera de Guadalix, el programa ha anunciado que contará con otro rostro conocido para la próxima semana.

Se desconoce si esto servirá de precedente para el formato y enlazará visitas semanales de famosos para alterar -más- la casa, aunque es seguro que después de unos días de parón, en la próxima gala tendrán una nueva compañera de casa:

¡Isa P será la nueva habitante VIP de la casa! "Tengo muchas ganas aunque yo no vaya a concursar" #SecretNoche5 pic.twitter.com/mTts1egGWj — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 13, 2022

Isa P. entra en la casa



Isa P. será la nueva habitante de la casa, tal y como ha desvelado Toñi Moreno en el programa de este domingo. Antes de decir su nombre, se dejó a la audiencia teorizar con quién sería la nueva invitada; y aunque estuvieron cerca apostando por Anabel Pantoja, finalmente será su prima la que entre en el reality.

De hecho, Anabel estaba colaborando en plató cuando se ha enterado de la noticia por una conexión en directo con la hija de Isabel Pantoja, y le ha recriminado en un tono despreocupado que se tenían que enterar de todo por la tele. "Tengo muchas ganas aunque yo no vaya a concursar", han sido algunas de sus primeras palabras al respecto. Y aunque era evidente, se confirma que su presencia no será en calidad de participante.

Volverá a una casa que no es extraña para ella, pues ya estuvo viviendo allí durante su corta estancia en GH VIP 6. Sabe cómo es la experiencia, y de hecho lo ha dejado claro: "En esa casa se vive todo con mucha intensidad. Yo quiero que fluyan y se dejen llevar por sus propias historias. No he podido estar muy pendiente del concurso porque he estado de exámenes", confesaba, haciendo referencia a sus estudios de Derecho.

Sobre su hermano, quien iba a inaugurar esta ronda de visitas VIP tal y como contábamos sobre estas líneas, simplemente dijo que no ha hablado con él. Y aunque desveló no haber seguido mucho el reality, sí que dijo haberlo visto alguna vez, y dejó claro que respetará el curso de las tramas que los participantes ya tienen. Terminó añadiendo que entrará a darlo todo, asegurando que es un formato muy divertido… ¿Tendrá motivación suficiente para interactuar con todos y darle un empujoncito a las tramas que están por salir? Habrá que verlo a partir de la próxima gala.