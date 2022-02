‘Secret Story 2’: Un concursante abandona definitivamente el reality por petición propia

Secret Story 2 es una montaña rusa de emociones, como suele ocurrir en este tipo de realities. Visto desde fuera parece fácil y de ahí que tengamos esa facilidad para criticar los comportamientos dentro de la casa. Pero habría que estar allí dentro conviviendo con desconocidos, completamente aislados del exterior y sin poca cosa que hacer más allá de la prueba semanal. Lógico que surjan los roces, las disputas y los enfrentamientos. Algunos lo llevan mejor que otros. Esta semana, uno de ellos ha confesado que no estaba agusto y que quería abandonar.

Fue Kenny el que aseguraba no tener ganas de seguir concursando, y aunque pueda ser un comentario muy típico en este formato en situaciones de estrés, lo repitió en varias ocasiones. Fueron tantas que la organización del programa se hizo eco de ello y aprovechó el programa del domingo presentado por Toñi Moreno para saber si realmente quería abandonar el concurso.

"Kenny, estos días has repetido muchas veces que quieres abandonar. No queremos que estés a disgusto ni concursantes que no están aprovechando la oportunidad. Si tú no estás a gusto y estás todo el día durmiendo, puedes irte libremente", le comentó la presentadora en pleno directo. Su decisión, horas más tarde, fue fulminante:

🔴 ÚLTIMA HORA | Kenny decide abandonar Secret Story #SecretNoche5 pic.twitter.com/njpSRYYnPc — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 14, 2022

Reflexionó durante la emisión del programa en el cubo, a la espera de que la presentadora se pusiese en contacto con él. Al hacer la conexión, Kenny se mostró inamovible y confirmó que abandonaba el programa. "Para mí estar en esta casa es una de las experiencias más bonitas de mi vida, pero necesito saber si mi madre está comiendo o no en Cuba", contaba.

Desveló que su nominación le hizo sonreír, con lo que se dio cuenta de que algo no iba bien. Kenny era uno de los siete nominados de la semana, y -a menos que diga lo contrario el programa- no se encontraba entre los menos votados, si no más bien al revés. Todo apuntaba a que sería de los que realmente se jugasen la expulsión en la próxima gala, aunque no continuará en el programa para entonces.

La pulla de Toñi Moreno

Fue el mismo programa el que permitió a Kenny tomar su decisión sin condiciones, lo que permitió que el cubano optase por lo que realmente quería. Pero tras explicar sus argumentos, Toñi Moreno aceptó su renuncia de una manera algo curiosa: "Te agradezco que te vayas. Entre otras cosas porque a mí como fan de este programa me gusta ver concursantes que realmente se creen este programa, que lo viven y que son honestos, y que cuando entran lo van a dar todo", empezó.

Dudó de la declaración de Kenny sobre darlo todo, alegando que ella apenas le conocía porque no le había visto en el programa. Una clara alusión a las quejas de las redes en las que la gente afirma ver la mayor parte del tiempo al concursante dormir. Después de su conexión en directo, volvió a la casa y se despidió de sus compañeros.

Afectó especialmente a sus más allegados, provocando el llanto en amigos como Adrián, aunque se ocupó de su maleta y se marchó de Guadalix. Él, con la voz notablemente emocionada, confesó: "Me ha dado vergüenza pero creo que con la ilusión que tenéis vosotros os merecéis el dinero mucho más", en relación a lo que Toñi Moreno le dijo sobre que estaba abandonando la oportunidad que tenía de luchar y hacerse con los 200.000€ del premio si se iba.

Se desconoce si el programa propondrá un sustituto -en la pasada edición se sustituyó a Sofía Cristo por Adara Molinero tras la expulsión disciplinaria de la primera-, o dejará las cosas como están. Lo que es seguro es que durante la próxima gala, vivirán la incorporación de una nueva visita VIP.