‘Viva la vida’ cuenta los detalles de la detención de Oriana Marzoli y su ex novio y habla con Iván González

El domingo a primera hora de la mañana la policía irrumpió en casa de Oriana Marzoli tras recibir el aviso de una vecina sobre el fuerte altercado que se estaba produciendo entre ella y su ex novio, Eugenio Gallego.

“El altercado se ha producido en torno a las ocho de la mañana en un domicilio en Pedro Texeira que es una calle muy cerca al Paseo de la Castellana, parece ser, donde vivía Oriana, la reina de las realities”, comenzaba informando Juan Luis Galiacho a Emma García en Viva la vida.

“Entre los gritos y el altercado que se ha producido de violencia doméstica han aparecido los zetas de la policía nacional, han sido trasladados hasta la comisaría que les corresponde, en el distrito de Tetuán de Madrid. Allí se les ha tomado declaración. Oriana no ha querido poner denuncia contra su ex novio o todavía compañero, un empresario vinculado con los antiguos propietarios de la cadena Seat en Madrid, que también ha sido detenido”, iba informando sobre lo sucedido.

“En estos momentos se encuentran en calabozos de Tetuán porque los policías, a la vista de que no se han querido poner denuncia, han actuado de oficio ante las supuestas agresiones y han levantado atestado por violencia de género. Todo indica que pasarán esta noche a los juzgados de violencia de género que se encuentran en Madrid, en el barrio de San Blas, y si no es esta noche, pasarán mañana a disposición judicial a la espera de lo que decida su señoría”, continuaba sobre este suceso.

“Han llegado muy nerviosos a comisaría, los dos, alguno con contusiones importantes, pero ya han sido atendidos”, aseguraba sobre el estado de ansiedad con el que han llegado a comisaría.

Primeras palabras de Iván González

En la confusión de las primeras informaciones, muchos han pensado que el protagonista masculino podía ser Iván González que, durante varios años, ha sido pareja de Oriana con muchas idas y vueltas. Él ha reconocido que han sido muchos allegados los que se han preocupado por él.

“Me ha empezado a llamar todo el mundo y me ha extrañado porque yo estaba con amigos comiendo, no sabía de qué estaban hablando, yo me he quedado un poco en shock”, ha asegurado en conexión telefónica con el programa.

“Yo no sé si realmente es esta persona, pero yo intuyo que sí, porque tienen una relación bastante rara, cuando la dejé volvió con esta persona y siempre están discutiendo, de movidas, y tienen una cosa bastante rara”, aseguraba sobre Eugenio.

“Oriana es una persona muy impulsiva, cuando se pone nerviosa no controla, yo con ella me he llevado más de un susto, cuando discutíamos yo me quitaba de en medio porque sé cómo se pone Oriana y no quería problemas", explicaba sobre su relación con Oriana. Aunque los colaboradores le pedían prudencia porque no se sabe a ciencia cierta lo que ha pasado.

Seguro que a lo largo de la semana se hablará del tema con más detalle.