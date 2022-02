Alejandra Rubio recibe su primera sorpresa de San Valentín en ‘Viva la vida’ y explica cómo lo va a celebrar

Sí, ha llegado San Valentín y, en muchos casos, los que viven en pareja, esperan con ganas algún gesto de su pareja que sirva como pequeña demostración de lo mucho que se quieren. Cosas de enamorados.

Alguna, han tenido más suerte y ha empezado la celebración antes de tiempo. Es lo que tiene trabajar en televisión, que en cualquier momento puedes ser el blanco de alguna sorpresa inesperada.

Emma García decía en Viva la vida, que tenía algo preparado para alguno de sus colaboradores. Miedo le dio a Alejandra Rubio cuando escuchó que era ella la destinataria. En este tipo de programas uno nunca sabe si es bueno o malo convertirse en protagonista.

Sorpresa de amor

La hija de Terelu Campos se sentó al lado de la presentadora para ver un vídeo. Era de su chico, Carlos Agüera. “Bueno, señora, feliz San Valentín y decirte que te quiero mucho. Un besito”. Breve, pero suficiente para cumplir su cometido de mandarle un mensaje a su chica por San Valentín.

Alejandra no se lo podría creer porque su chico no es un personaje público y no es dado a este tipo de apariciones públicas. Así que, si ya se sorprendió con el vídeo, imagina cuando apareció en plató portando un gran ramo de rosas para su chica.

Un gesto que generó muchos suspiros y aplausos, sobre todo, sabiendo lo mucho que le había costado a Carlos un gesto como este. No podía más que ser recibido por un gran abrazo de su chica que no ocultó su emoción.

“Se lo agradezco muchísimo porque sé que a él le cuesta mucho esto, no me lo esperaba para nada”, aseguró Alejandra que no podía separarse de su chico.

Emma, que es muy de investigar, no dudó en preguntarles cómo iban a celebrar este día de San Valentín. “No lo tenemos pensado, yo creo que, en casita, los dos, tampoco hace falta mucho más”, aseguraba ella. “Tranquilos”, añadía él.

Y Emma les daba vía libre para abandonar juntos el plató y empezar a celebrar este día de los enamorados unas horas antes del 14 de febrero.