Paula Echevarría o Toñi Moreno reaccionan al gran susto de Santiago Segura durante su último rodaje

Cuando vemos a los actores y el resultado de su trabajo, tendemos a idealizar su vida porque parece todo glamour y aventuras interesantes. Pero no, hay más dificultades y peligros de los que podamos pensar y Santiago Segura lo sabe bien.

“Me gusta compartir cosas simpáticas y divertidas con mis seguidores en las redes, por eso no sabía si contaros esto… pero realmente la vida no es siempre maravillosa, y de color… y creo que está bien que sepáis que “los famosetes” (por mucho que muestren sus comilonas, sus entrenos y sus estrenos) también tienen/tenemos momentos chungos como todo hijo de vecino”, empezaba compartiendo Santiago Segura que ha compartido una anécdota que, desde luego, no es para reírse.

“El rodaje de Padre no hay más que uno 3 ha sido especialmente complicado, la sexta ola ha traído cambios de plan, parones, retrasos e incluso la baja de algún miembro del reparto por el maldito coronavirus”, confesaba sobre las dificultades con las que se ha encontrado.

Al final, tanto problema pasa factura: “La presión, la ansiedad y la tensión acumulada pasaron su factura el viernes pasado. Perdí el conocimiento en el cuarto de baño y me reventé la oreja contra el suelo (o contra algo, cuando caes redondo de un desmayo ni te enteras…)”.

Un desmayo que tuvo consecuencias: “Me desperté en un charco de sangre. Me tuvieron que dar doce puntos. Lo bueno es que, tras salir del hospital, pude llegar al rodaje y continuarlo esta semana, hoy me han quitado los puntos y mañana y pasado actuaré en Alicante con Flo y con Mota”.

¡Menudo susto!

Al final, todo se ha quedado en un susto, pero podía haber sido mucho peor. “Todo bien. Aunque no puedo olvidar que si en vez de amortiguar el golpe con la oreja, hubiese caído sobre la nuca o la sien, quizás no estaría aquí contándolo. Moraleja; disfrutad de la vida, que cualquier día, puede ser el último. (Ah, y vigilad el estrés y la tensión, son armas mortíferas!)”, terminaba el actor y director.

Y claro, ante semejante relato, no han faltado las reacciones de sus amigos y seguidores.